Den drabsmistænkte Brian Laundrie, der i oktober blev fundet død i vildmarken i Florida, har ifølge FBI tilstået drabet på sin forlovede, bloggeren Gabrielle Petitos.

Det oplyser FBI i en pressemeddelse.

Tilståelsen skulle være griflet ned i en notesbog, som blev fundet tæt på Brian Laundries lig.

Det oplyses ikke, hvad der præcis stod i notesbogen.

Ved siden af liget fandt man også en rygsæk og en revolver, og FBI oplyser i pressemeddelelsen, at man nu lukker sagen, da den betragtes som opklaret.

Brian Laundrie blev i efteråret eftersøgt i en drabssag, som vakte opmærksomhed i hele verden, efter at hans forlovede, rejsebloggeren Gabrielle Petitos, forsvandt sporløst, mens parret var på roadtrip.

Da Brian Laundrie kom alene hjem, var han ikke i stand til at gøre rede for, hvor hans kæreste var blevet af, og han nægtede at samarbejde med politiet.

Hendes lig blev i september fundet i en naturpark i Wyoming, hvor parrets senest var blevet set sammen i forbindelse med deres ferie. Det blev fastslået, at hun havde skader på hovedet og tegn på at være død af 'strangulering med hænderne'. Hun havde ifølge retsmedicineren været død i tre til fire uger, da hun blev fundet.

I mellemtiden havde Brian Laundrie forladt forældrenes hjem og var nu en af USAs mest eftersøgte mænd, inden han i oktober blev fundet død i et naturområde, hvor han efter alt at dømme havde skudt sig selv i hovedet.