Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På dagen, hvor Boris Johnson trækker sig som premierminister, er der én ting, der går igen hos både eksperter, politiske iagttagere og menigmand på gaden: Nemlig navnet Donald Trump.

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som var en af de mange, der stod foran Downing Street 10 torsdag eftermiddag, da Johnson talte til pressen.

»Flere sammenligner Boris Johnson med Donald Trump. Det er interessant nu, hvor vi skal til at tale om, hvem Boris Johnson var som premierminister,« siger Illeborg.

Torsdag valgte en hårdt presset Johnson at trække sig som formand for det konservative parti og som premierminister.

Boris Johnson holdt en kort tale uden for Downing Street 10, hvor han meddelte sig afgang. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Boris Johnson holdt en kort tale uden for Downing Street 10, hvor han meddelte sig afgang. Foto: HENRY NICHOLLS

Det sker efter en lang række skandaler, blandt andet med fester under coronanedlukningen.

Johnson har dog tænkt sig at blive indtil efteråret, hvor der så skal findes en afløser for ham.



Selvom Johnson måske har reddet lidt af æren ved at trække sig, så ændrer det ifølge Illeborg ikke ved, at han har klamret sig til magten:



»Johnson har set stort på de britiske konventioner, regler og love i det hele taget. Det minder om noget af det, vi har set med Donald Trump. Nemlig, at der gælder et sæt regler for resten af verden, og et andet sæt for ham.«

Johnsons kone, Carrie Johnson (i den røde kjole, red.) var blandt de mange, der lyttede til hans tale. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Johnsons kone, Carrie Johnson (i den røde kjole, red.) var blandt de mange, der lyttede til hans tale. Foto: PHIL NOBLE



»Det er noget, man vil diskutere meget i Storbritannien: Hvad er det for en politikertyper, vi har med at gøre? Og det er noget af det, den politiske klasse herovre frygter allermest: Den langvarige skade, som Boris Johnsons kan have forvoldt.

Og sammenligningen med Donald Trump passer ifølge Illeborg også meget godt med den korte tale, Johnson holdt for pressen, da han trak sig.

Jakob Illeborg kalder premierministerens tale »meget Boris Johnson-agtig.«



»Der var ingen selvrefleksion. I stedet talte han om sine – efter eget udsagn – store bedrifter med Brexit, corona-vaccination og støtten til Ukraine. Det er faktisk kun støtten til Ukraine, han kan tage æren for,« understreger Illeborg.

Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Foto: HENRY NICHOLLS



»Jeg tror, Johnson er meget ked af og skuffet over, at han ikke kan gøre arbejdet færdigt, og at hans egne ikke støtter ham længere, men der var ingen selverkendelse og ydmyghed over ham. Ydmyghed er ikke en dyd, som Johnson dyrker.«

Følg udviklingen i London her i B.T.s LIVE-blog.