Tomatsuppen er blevet skiftet ud med orange maling, men budskabet er det samme for aktivistgruppen ‘Just Stop Oil’.

I fredags trak en aktivistgruppe overskrifter verden over, fordi de kastede tomatsuppe på et verdenskendt Van Gogh maleri til den nette sum af 621 millioner kroner.

Søndag er gruppen atter på spil – og denne gang er det orange maling, de bruger som våben. Det skriver gruppen selv på deres hjemmeside.

Et Aston Martin showroom ved Park Lane i London blev målskiven.

Foruden det kreative tiltag, blokerede gruppen også en vej med fire baner ved Park Lane, hvor de havde sat sig på asfalten med bannere.

Nogle af medlemmerne limede sig fast, mens andre låste sig sammen.

Just Stop Oil beskriver sig selv som en samling af grupper, der arbejder sammen for at sikre, at den britiske regering forpligter sig til at standse både licensering og produktion af nye fossile brændstoffer.

De mener, at det vil være det første skridt mod at sikre menneskets overlevelse.