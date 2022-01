Brøndby holder øje med den svenske kantspiller Benjamin Nygren, men økonomien i en eventuel aftale lokker ikke.

Det 20-årige stortalent er gået i stå og har brug for en ny klub, efter han i 2019 blev solgt til belgiske Genk fra IFK Göteborg i hjemlandet. Handlen var dengang rekordstor, og belgierne lagde minimum 30 millioner kroner for den dengang 17-årige svensker.

Siden 2020 har Nygren været udlejet til Heerenveen, der har købsoption på svenskeren. Men efter en fin første sæson er der langt til startopstillingen, og derfor er Nygren igen relevant for en ny arbejdsgiver, hvor han kan få fart på karrieren.

En retur til Genk virker usandsynlig, selvom svenskeren har to år tilbage af sin kontrakt. Og det åbner for nye markeder.

Brøndby har kigget nærmere på Benjamin Nygren. Foto: OLAF KRAAK Vis mere Brøndby har kigget nærmere på Benjamin Nygren. Foto: OLAF KRAAK

Ifølge B.T.-podcasten Transfervinduet har de danske mestre Brøndby holdt nøje øje med situationen og kender godt til svenskeren og hans evner på banen.

I skrivende stund har man dog indtil videre ikke valgt at forfølge Nygren, da økonomien i en eventuel aftale ikke har givet mening for klubben fra Vestegnen. Det faktum kan som så mange gange før hurtigt ændre sig i et travlt januarvindue.

Netop i offensiven kan der blive brug for nye kræfter for Brøndby, der skal forsøge at holde på topscorer Mikael Uhre.

Du kan høre meget mere om Brøndbys transfervindue og meget andet godt i B.T.s podcast Transfervinduet, som du kan lytte til nedenunder.