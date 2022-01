Han skulle ikke bruge mange minutter tilbage i Ådalen, før han kom på måltavlen igen.

Den norske angriber Sander Svendsen nettede torsdag i OBs træningskamp mod Fredericia, som fynboerne vandt 2-1. Det var nordmandens første kamp i den stribede trøje efter sit lejeophold i Odds BK i hjemlandet.

Om scoringen øger angriberens muligheder for at fortsætte i OB er uvist, men efter kampen fortalte Sander Svendsen til mediet Stemmer fra Ådalen, at han tager en dag ad gangen.

»Nu er jeg OB-spiller, og jeg forholder mig til det, og så må vi se. Klubben og jeg har ikke talt så meget, men vi har haft dialog,« siger den 24-årige angriber, der har genfundet fodboldglæden i Norge.

»De første dage har handlet om at komme tilbage og lære det nye system og den nye træner at kende. Alt er nyt. Så må vi se, hvad der sker. Det er sådan, situationen er nu,« fortsætter han.

OBs sportschef Michael Hemmingsen har tidligere til B.T. fastslået, at nordmanden har en fremtid i klubben.

Det gjorde han i slutningen af oktober, da Sander Svendsen var i hopla i den bedste norske liga, hvor han i løbet af efteråret scorede otte mål og lavede fire assists.

»Vi er bare glade for, at han klarer sig godt, og at Odd er glade for ham. Så må vi se, hvad det ender med. Lige nu er det i Odd, og som det ser ud nu, er det i OB fra januar,« sagde Michael Hemmingsen dengang.

Bør OB give Sander Svendsen en chance mere?

Nu er det blevet januar, men ifølge Sander Svendsen er der altså endnu ikke helt styr på, hvad fremtiden bringer.

I november vurderede Morten Bruun, fodboldekspert og klummeskribent på B.T., at løbet var kørt for nordmanden i OB.

»Jeg føler, han har spillet fallit i OB. Han har tidligere lavet mange mål for OB, men alligevel er han blevet fundet så let, at han er blevet udlejet,« lød det fra eksperten.

Men tingene kan som bekendt hurtigt vende i fodbold, og Sander Svendsen har i hvert fald stadig mål i støvlerne – ligesom han også havde det i sin første sæson på Fyn, hvor han blev OBs topscorer med 13 ligamål.