Fængsel i fire år.

Det blev mandag eftermiddag straffen til et ungt par ved byretten i Nykøbing Falster.

Her fandt et nævningeting parret skyldige i medvirken til dødsvold mod en nyfødt pige, der kun nåede at leve i seks måneder.

Pigens mor - June Gry Sørensen, 21 - og en stedfar - Mikkel Storm Sørensen, 23 -blev fundet skyldige i blandt andet at have påført babyen fem kraniebrud, mindst 14 ribbensbrud samt brud på både lårbens- og skinnebensknogler på begge ben, inden den lille pige i efteråret 2022 døde af sine kvæstelser.

Begge modtog dommen med hænderne foldet foran sig og med alvorlige miner. Parret undlod dog omhyggeligt at se på hinanden, da de kort efter forlod retslokalet med deres forsvarere for at drøfte, om de skulle anke dommen.

Det unge par var oprindeligt tiltalt for drab på spædbarnet, men nævningetinget mente »kun«, at der havde været tale om medvirken til vold med døden til følge.

I sin afsluttende procedure krævede senioranklager Siw Olsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at de to tiltalte hver blev straffet med otte års fængsel, mens forsvarerne talte for en betydeligt mildere straf, så de allerede nu kunne blive løsladt efter at have siddet varetægtsfængslet i ét år og ni måneder.

Men retten besluttede altså, at straffen skulle udmåles til fire års fængsel til hver af dem.

Nævningetinget var dog ikke enig om strafudmålingen. Fem stemte for fem års fængsel, og en enkelt for seks års fængsel, men efter reglerne blev det altså i sidste ende til fire års fængsel til hver af de to tiltalte.

I kendelsen om skyld noterede retten om den 21-årige mor blandt andet, at »hun har et stort temperament og meget hurtigt kan blive hidsig, hvor hun råber og kaster med ting og kan blive voldelig. Hun har været voldelig over for ekskærester og har haft mange episoder, hvor hun ikke kunne styre sit temperament«.

Og om den 23-årige stedfar lægger retten ud fra vidneforklaringer og videooptagelser til grund, at han håndterede den nyfødte steddatter »hårdhændet« og ikke behandlede hende »alderssvarende« – eksempelvis ved vugning og leg.

Det havde allerede før den lille piges død bekymret flere familiemedlemmer.

Derfor nåede nævningetinget frem til, at det unge par groft havde svigtet deres ansvar over for babyen.

»Vi finder derefter og under hensyn til de tiltaltes særlige omsorgspligt over for et spædbarn i deres varetægt, at de tiltaltes passivitet og undladelse af at skride ind over for volden eller i tide søge lægehjælp, selvom (datteren, red.) havde blå mærker og var smerterpåvirket og i de sidste dage inden indlæggelsen var åbenlyst syg, udgør strafbar medvirken til den vold, som (datteren, red,) blev udsat for.«

Begge de dømte udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.