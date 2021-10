Det føles allerede som længe siden, at norske Sander Svendsen var OBs mest målfarlige angriber for siden at ryge ud i kulden og blive udlejet til norsk fodbold.

Her render Svendsen fortsat rundt i Odds Ballklubb, hvor han fik forlænget sin lejeaftale i september, så den gælder til nytår. Og han har i den grad fundet målformen igen. Det er ikke gået OB-sportschef Michael Hemmingsens næse forbi.

»Vi følger ham selvfølgelig. Lige nu er han i Odd, men han er jo stadig OB-spiller,« siger Michael Hemmingsen og tilføjer:

»Det er rigtig fint for Sander. Det var i bund og grund det, vi håbede på, at han kunne få spilletid og gang i målene, og det indfrier han nu. Det er dejligt at se.«

I de seneste otte kampe har Sander Svendsen scoret otte mål og lavet to oplæg for den norske klub, der også har den tidligere OB-back Espen Ruud på holdkortet.

»Vi håber på, at det på en eller anden måde kan – måske ikke kickstarte – men i hvert fald sørge for, at han kommer på rette vej igen i forhold til at få scoret mål, spillet minutter og lavet assists. Og det har han gjort, og vi håber, det bliver ved,« fortæller sportschefen.

Michael Hemmingsen forventer at evaluere Sander Svendsens præstationer og fremtid i klubben, når han vender tilbage fra sin lejeaftale med Odd, som udløber 31. december.

»Men det er helt klart positivt.«

Bør OB give Sander Svendsen en chance mere?

Det har længe lignet, at Sander Svendsen var en færdig mand i OB, selvom han har kontrakt med klubben til sommeren 2023. Men hvad betyder den vilde målform for nordmandens fremtid i Ådalen?

»Det har altid en indflydelse på en eller anden måde i forhold til, hvordan tingene ender ud,« siger Michael Hemmingsen.

»Vi er bare glade for, at han klarer sig godt, og at Odd er glade for ham. Så må vi se, hvad det ender med.«

Michael Hemmingsen har dog ikke sat nogle konkrete mål, Sander Svendsen skal lykkes med i sit lejeophold, for at han igen kan komme i spil til kampe i OBs ikoniske striber.

»Vi har været glade for Sander, og han har jo scoret en del mål for OB. Men han havde en periode med få kampe og få mål, og derfor blev han lejet ud. Vi sætter ikke deciderede mål for ham, men vi prøver at skabe nogle rammer for ham, så han kan udvikle sig.«

»Lige nu er det i Odd, og som det ser ud nu, er det i OB fra januar.«

Sportschefen fastslår, at Sander Svendsen er OB-spiller fra januar.

»Han har en fremtid i OB. Vi er bare glade for, at han bliver skarp i Odd. Så må vi se til januar.«

I Odd huserer nordmanden på venstrekanten i en 4-3-3 – og netop den position har været en udfordring for OB i denne sæson. Michael Hemmingsen vil dog ikke snakke om, hvorvidt han kunne ønske sig, at Sander Svendsen med sin nuværende form spillede i en stribet OB-trøje i disse uger.

»Han er jo deroppe, så det er ikke relevant at gå ind i,« mener Michael Hemmingsen.

Også OBs svenske cheftræner, Andreas Alm, har hæftet sig ved Svendsens form i Norge.

»Sander! Han scorer jo mål i Norge,« udbryder Alm, da B.T. spørger til nordmanden.

»Jeg har ikke set kampene, men jeg er glad for, at han scorer. Det er en del af planen med at udleje ham. Han skal udvikle sig. Han er jo ikke ung, men han er heller ikke gammel, så det er fint, at han har fremgang,« fortsætter Alm, der også kender Svendsen fra svensk fodbold, hvor han spillede, før han kom til OB.

Har han en plads på dit OB-hold?

»Han er jo ikke her, så det er umuligt.«

Men når han kommer tilbage?

»Jeg ved jo ikke, om han kommer tilbage, så sådan er det,« lyder det fra cheftræneren.

Inden nytår kan Sander Svendsen se frem til seks kampe mere for Odd, der ligger nummer 12 af 16 hold i den bedste norske liga. Her skal han forsøge at holde klubben over nedrykningsstregen, som Odd har otte point ned til.

Angriberen har tidligere på sæsonen forklaret til det norske medie VG, at han har genfundet spilleglæden, og at han nu har hovedet det rigtige sted.

Han har indtil videre scoret 14 mål i 37 kampe for OB.