Tavsheden om Christian Eriksen fortsætter, og der er stadig ingen, der ved, hvad fremtiden bringer for den danske fodboldstjerne.

Tidligere på efteråret kom det frem, at sponsorerne i Eriksens tidligere klub OB undersøgte muligheden for at gøre det fynske fodboldflagskib til Eriksens comeback-destination.

Efterfølgende er der blevet snakket og håbet blandt klubbens fans, der sendte budskabet 'Kom hjem' på et banner til en kamp tidligere på sæsonen. Drømmen om den fynske helt i en stribet OB-trøje lever i bedste velgående. Men OB vil ikke kommentere sagen.

Det siger klubbens sportschef Michael Hemmingsen til B.T.

»Jeg har ingen kommentar til det, og jeg ved heller ikke noget om, hvordan og hvorledes det går med Christian,« siger Michael Hemmingsen, der heller ikke vil afsløre, om han har været i kontakt med den elegante boldspiller.

»Jeg har ingen kommentar overhovedet.«

»Jeg tror ikke, der er en dansker, der ikke følger med og håber, han har det godt. Christian har haft en fantastisk tid i OB, så selvfølgelig håber vi, han har det godt.«

Hvorvidt det overhovedet er realistisk rent økonomisk for en klub af OBs størrelse at sikre en spiller med Eriksens lønniveau, vil sportschefen heller ikke snakke om.

»Jeg vil ikke ind i det. Jeg har ingen kommentar, og jeg aner ikke, hvordan det går ham,« fastslår Michael Hemmingsen.

Spørger man OBs cheftræner Andreas Alm, lyder samme sang. Han griner ad spørgsmålet om, hvorvidt han har snakket med Christian Eriksen.

»Nej, nej, jeg er ikke sikker på, han vil kunne kende mig, hvis vi traf hinanden på gaden.«

Derefter spørger cheftræneren, der ikke bruger sociale medier, om det er mere aktuelt nu at snakke om Eriksen til OB.

»Det bliver vældigt hypotetisk at drømme om det, og jeg tror ikke, det bliver afgørende, hvad jeg synes om det,« mener Andreas Alm.