Tavshed.

Fire måneders tavshed.

I skrivende stund aner ingen, hvad fremtiden bringer for den danske fodboldstjerne Christian Eriksen.

Siden han kollapsede i Parken i EM-åbningskampen mod Finland 12. juni med hjertestop, er det meget få oplysninger, der er sivet ud til offentligheden omkring hans næste skridt. Ingen interview, ingen pressemeddelelser, ingen lyd fra Eriksen selv.

B.T. har igennem længere tid banket på dørene rundt omkring Christian Eriksen – og én ting går igen:

Tavsheden.



Efter EM har Eriksen tilbragt det meste af sin tid med kæresten Sabrina og parrets to børn hjemme i Odense, hvor de købte hus i det fashionable Hunderup-kvarter i 2019.

Alt imens hænger spørgsmålet i luften: Fortsætter han karrieren? Eller stopper han?



Søger man svar hos Eriksens agent, Martin Schoots, er der ingen respons. Søger man svar hos arbejdsgiveren Inter, meldes der om 'intet nyt om Chris'.



Også hos landsholdet er der stille. Her er Eriksen en savnet skikkelse, det hersker der ingen tvivl om. Senest da landsholdet sikrede sig deltagelse til VM i Qatar næste år, sendte Kasper Schmeichel en hilsen til Eriksen.

Men når snakken falder på den danske stjerne, sendes bolden tilbage til Eriksen.

»Jeg har snakket med ham et par gange, og jeg var tilfældigvis i Odense i ferien, og I må også bare snakke med ham, hvis I vil have en status,« lød det blandt andet fra landsholdsangriber Yussuf Poulsen, da B.T. spurgte til Eriksen i sidste uge.

Hvilke tanker Eriksen gør sig i disse dage, ved kun han.

Men rent fysisk burde den ICD-enhed, han fik indopereret på Rigshospitalet under sin indlæggelse, ikke umiddelbart spænde ben for fodboldkarrierens fremtid. Det har flere eksperter understreget.

Én ting er dog sikkert. Det bliver noget nær umuligt at fortsætte karrieren i Italien. Her forbyder reglerne atleter at være aktive med en indopereret ICD-enhed.

Derfor er det en nærliggende tanke, at hvis karrieren fortsætter for Eriksen, bliver det uden for Serie A. Tidligere har blandt andre Gazzetta dello Sport peget på danskerens tidligere klub Ajax Amsterdam som en mulighed. Her er meldingen 'ingen kommentarer' fra hollænderne adspurgt af B.T.

Men i Odense lurer en anden mulighed for Eriksen. Ifølge B.T.s oplysninger står OB klar med åbne arme, hvis Christian Eriksen skulle have lyst til at spille videre i klubben, hvor det hele startede.

Og det gælder også, hvis den danske stjerne lægger støvlerne på hylden. Også i administrationen står en rolle klar til Eriksen.

Kontakten mellem parterne har imidlertid været særdeles sparsom siden den skæbnesvangre aften i Parken i juni. Ud af respekt for situationens alvor vil OB ikke presse på hos Eriksen.

Eriksen har da heller ikke selv et behov for at spæde til overskrifterne og omtalen af sin egen person.

Den seneste opdatering på danskerens sociale medier daterer sig helt tilbage til starten af august, da han var på visit hjemme i Inter i Milano for første gang siden EM.



Til gengæld stiller danskeren velvilligt op til fotografering med fans, hvor flere Inter-fans har delt mødet med Eriksen på Instagram i Milano. Ja, selv da Eriksen var i Ikea hjemme i Odense i denne uge, lykkedes det for en fan at få et billede.

I Italien har man også noteret sig stilheden omkring Eriksen. Simone Rovera følger Serie A tæt og har tidligere dækket Inter i flere år.

»Jeg tror, at tavsheden i hvert fald i Italien handler om respekt for Eriksens situation. Italien står nogle gange for nogle af de vildeste historier om fodbold i aviserne, men omkring Eriksen er der blevet skruet ned for det. Spekulationerne var der især i starten, men siden er der ikke blevet skrevet meget. Det er længe siden, jeg har set så stor respekt fra den italienske presse,« siger han og tilføjer:

»Og det gælder også fansene. Når han er i Milano, passer han sig selv i sine daglige gøremål, men han tager sig tid til fansene, når de kommer hen. Og det hele foregår i respekt.«

Og i Inter har fansene en drøm, fortæller Rovera.

»Jeg kender en masse Inter-fans, og jeg ved, de drømmer om at se ham tilbage. Måske bare for ét øjeblik for at sige farvel på San Siro, inden han tager sit næste skridt i karrieren og i livet.«

Men efter fire måneders tavshed har kun én mand svaret. Og det er stadig Eriksen selv.