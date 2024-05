Jürgen Klopp er notorisk kendt for at være en manager, som giver udtryk for sine følelser, mens han dirigerer sit hold fra sidelinjen.

Men lørdag skal han især passe på. Ved dårlig opførsel risikerer Liverpool-manageren nemlig karantæne i sin allersidste kamp, hvis han får en advarsel mandag aften, når Liverpool møder Aston Villa, skriver Daily Star.

»Jeg synes, jeg er blevet mere rolig med årene tydeligvis,« siger Klopp ifølge mediet.

»Og jeg behøver naturligvis ikke at være på sidelinjen til min allersidste kamp, men det ville være cool, hvis jeg var der.«

»Jeg vil gøre alt for ikke at blive involveret i enhver slags konfrontation (mod Aston Villa red.),« siger han.

Og der er sikker nogle Liverpool-fans, som står med lange næser, hvis Klopp har karantæne under sin sidste kamp.

Billetterne til kampen er nemlig solgt til skyhøje priser, hvor flere fans i februar - kort efter Klopp meddelte, at han ville stoppe - solgte billetter videre på nettet til op mod 2000 engelske pund svarende til cirka 17500 danske kroner.

Tyskeren har med stor succes været manager i Liverpool siden 2015, hvor han blandt andet har vundet Champions League og Premier League, men til sommer har han selv sagt stop.