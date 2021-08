I en vanvittig kulisse vandt FC København 4-2 over Brøndby i et intenst derby.

Jonas Wind, Tobias Børkeeiet, David Khocholava og Sigurd Rosted scorede alle efter hjørnespark – i nævnte rækkefølge – inden for de første 50 minutter.

Førstnævnte fordoblede dog sin målscoring i slutningen af kampen, inden Pep Biel endegyldigt sendte sæsonens første derbysejr til Østerbro.

Herunder får du hele dommen over alle Brøndby-spillere:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Den unge keeper var fuldstændig prisgivet ved alle scoringer og tog det, han skulle. Men at skulle fiske bolden ud ad nettet fire gange i sin derbydebut er aldrig sjovt. Endda langtfra.

Der var store defensive vanskeligheder hos nordmanden, der flere gange lignede en dvask snegl over for de hurtige løver. Men jeg skal love for, at han forvandlede sig selv til en dræbersnegl i modstanderens felt. Hovedstødet til 2-2 var et smukt et af slagsen, men samarbejdet med Mensah i højresiden fungerede slet, slet ikke.

Den brølstærke anfører var tilbage i startelleveren efter sit mislykkede skifte til Rusland, og hans blotte tilværelse burde forstærke de blågules bagkæde. Men man kan ikke undgå at tænke, om den russiske bjørn mon havde det mislykkede skifte i baghovedet. Fire indkasserede mål er for meget for en styrmand som Maxsø, og den interne duel mod Wind tabte han også stort.

Den unge forsvarsspiller blev bogstaveligt talt kastet for løverne med en startplads blot fire dage, efter han blev præsenteret på Vestegnen, men den tidligere Lyngby-spiller virkede uimponeret over opgaven og vandt på fornemste vis de fleste af sine dueller – i begge ender af banen. Flot debut, selvom han havde nogle problemer i anden halvleg.

Uha, Mensah. Hjemmeholdets mange chancer blev især skabt i københavnernes venstre side, og flere gange lignede Brøndbys altmuligmand Bambi på glatis. Backen havde slet ikke styr på Mohamed Daramy, og lige så meget godt han kan bidrage med i det offensive, lige så mange problemer havde han defensivt.

Den tidligere Hobro-spiller fik sin første startplads for Brøndby, og det var en blandede pose bolsjer. Amerikaneren fik aldrig rigtig sat sig igennem på midtbanen og var for lidt involveret. Var derfor naturligt også den første, der blev taget ud.

Jeg ved ikke, hvilken slags træning han som ung benyttede sig af oppe i de norske fjelde, men det er lidt af en nordmand, Brøndby har sig. Børkeeiet var tilbage på midtbanen efter at have vikarieret i midterforsvaret, og det gjorde ham godt. Stod det rigtige sted, da bolden skulle prikkes ind, og var Brøndbys bedste.

Den lille midtbanespiller har, hvad der skal til for at gøre ondt på et forsvar som FC København, men udover et par enkelte gode aktioner var Brøndby-drengen alt for usynlig.

Ligesom Tshiembe blev det ikke til mange træningstimer på Vestegnen, før han fik sin Brøndby-debut. Og selvom den nu tidligere Randers-dreng ikke fik det brag af en debut, han måske han havde håbet på, så var der flere gode takter i det offensive spil. Han ligner en mand, der har tænkt sig at forsætte det gode spil fra sidste sæson.

Han var manden bag de to hjørnesparksscoringer, men der kom alt for lidt fra svenskeren i det åbne spil. Offensivspilleren blev aldrig målfarlig, og så kan han sende nok så mange gode indlæg i boksen. Han skal også selv kunne levere derinde.

Serberen var tilbage på sin gamle hjemmebane, og mon ikke han havde drømt om at kunne score foran sine gamle fans. Den udskældte tidligere FCK-angriber fik dog aldrig vist sig frem fra sin bedste side, og der manglede bid i feltet.

Skulle ind og prøve at gøre en forskel på gæsternes midtbane med en halv time igen, men det var ikke meget, man så til Slimane. Det var en svær kamp at komme ind for den gode tekniker, der aldrig fandt fodfæste.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.

Av, av, av. Brøndby er danske mestre og skal inden længe spille om en plads i Champions League, men lige nu må panderynkerne for alvor være dybe hos den danske mestertræner. Niels Frederiksen skal have ros for sit mod ved at smide to debutanter i kamp, men der skal snart tales med store ord over for Carsten V. Jensen. Fire kampe og stadig ingen sejr i Superligaen – han skal have mere at arbejde med.

Du kan læse B.T.s dom over FCK-spillerne lige HER.