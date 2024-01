Brøndby har endnu ikke rørt sig på transfermarkedet, men med en uges tid tilbage af januarvinduet begynder det at røre på sig.

B.T. kan afsløre, Superliga-klubben er i dialog med baglandet om AZ Alkmaars midterforsvarer Riechedly Bazoer.

Hollænderen skal ikke nødvendigvis til Brøndby nu, men kan også blive aktuel til sommer.

Riechedly Bazoer er 27 år gammel og kan bryste sig af at have spillet seks landskampe for Holland.

Brøndby og fodbolddirektør Carsten V. Jensen rører på sig i transfervinduet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Brøndby og fodbolddirektør Carsten V. Jensen rører på sig i transfervinduet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

De optrædener ligger dog en del år tilbage.

Det var dengang, i 2016, at han slog sit navn så meget fast, at Wolfsburg i januar 2017 købte ham fri af Ajax for hele 90 millioner kroner.

Nu er han tilbage i Holland og har været i AZ Alkmaar siden august 2022. Kontrakten her går til sommeren 2025.

Riechedly Bazoer har været stort set fast mand i holdopstillingen hos nummer fire i Æresdivisionen i denne sæson.

I Danmark kan Brøndby lide, hvad de har set fra ham, så måske vil Superliga-topklubben finde endnu en profil i den hollandske liga, som da de hentede Sean Klaiber på sidstedagen af transfervinduet i sommer. De to har sågar spillet sammen.