Det er gået drastisk ned ad bakke for den tidligere dobbelte verdensmester i dart, Ted Hankey.

I 2012 havde han helbredsproblemer og blev ramt af et hjertestop under en kamp, i 2018 gik han bankerot og nu ramler det fuldstændig for den 54-årige brite, der er gået langt over stregen.

Retten i Chester nær Liverpool har nemlig idømt Hankey to års fængsel for et seksuelt overgreb på en pige, der var mellem 16 og 18 år i september 2021, hvor overgrebet fandt sted.

Det skriver flere engelske medier, der beretter, at Hankey over de kommende ti år også er at finde på listen over registrerede sexforbrydere.

Hankey, der er far til tre, erklærede sig skyldig for overgrebet, hvor han bandt kvinden fast og med en 'følelse af berettigelse' begik seksuelt overgreb på hende.

Ifølge sagens dommer erklærede Hankey sig dog kun skyldig, fordi overgrebet var fanget på kamera.

»Du ville have benægtet det til den bitre ende, hvis der ikke havde været kamera. Du troede oprigtigt på, at ingen ville tro hende, indtil du blev forelagt det afgørende bevis,« lød det ifølge BBC og The Mirror fra dommeren, der ikke holdt igen overfor Ted Hankey.

»Du behandlede hende som et objekt for dine egne ulækre og afvigende seksuelle lyster. Du har ondt af dig selv omkring dit tab af status og din mulighed for at tjene penge – jeg er sikker på, at du aldrig vil spille dart igen på tv.«

Ifølge BBC fremgik det i retten, at Hankeys kone nu vil skilles, ligesom hans børn ikke ønsker nogen form for kontakt med ham.

Hankeys offer fortalte gennem en udtalelse læst op i retten, at hun har udviklet ptsd.

»Denne forbrydelse har haft en kæmpe indflydelse på mit mentale helbred. Jeg stoler meget lidt på mænd, og jeg har meget svært ved at have nogen fysisk kontakt med andre,« lød udtalelsen ifølge BBC.

Hankey vandt BDO-verdensmesterskaberne i dart i 2000 og 2009, men siden er karrieren altså gået ned ad bakke.

Han vandt sin seneste turnering, Isle of Man Open, i 2011, men har siden haft problemer med at kvalificere sig til flere hovedturneringer. Han trak sig i december fra senior-verdensmesterskaberne, der blev afholdt i februar 2022.