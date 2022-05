NBA-stjernen Chris Paul var rasende, efter Phoenix Suns søndag aften tabte til Dallas Mavericks i slutspillet.

Det var dog ikke selve nederlaget, som var årsagen til Suns-profilens vrede.

Det handlede derimod om, at der opstod tumult omkring Pauls familie undervejs i kampen, som blev spillet i Dallas.

På tribunerne i American Airlines Center sad Chris Pauls mor, hustru og hans to børn, og ifølge ESPN blev de 'chikaneret'.

Mediet beretter via anonyme kilder, at Pauls hustru blev skubbet, mens en Dallas-fan 'lagde hånd' på moren.

Paul blev gjort opmærksom på problemerne undervejs, og han var mildest talt utilfreds, da han fandt ud af, hvad hans familie var blevet udsat for. Han fik blandt andet råbt 'vi ses senere' til en fan, som blev ført væk fra området bag Suns-bænken.

Det ses i en video, som florerer på de sociale medier (den kan du se herunder).

Someone was escorted out of AAC after allegedly putting hands on one of Chris Paul’s family members pic.twitter.com/Z7UhGsHV59 — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) May 9, 2022

Efter kampen røg Chris Paul da også til tasterne for at lufte sin frustration på Twitter.

'Give bøder til spillere for at sige ting til fans, men fansene kan lægge hånd på vores familier… Fuck det!!' skriver Paul med henvisning til, at NBA gerne straffer spillere, som har sagt upassende ting til fans i løbet af en kamp.

Værterne fra Dallas Mavericks har efterfølgende beklaget forløbet.

'Dallas Mavericks er bekendt med en episode mellem en fan og Chris Pauls familie. Det er uacceptabel opførsel og vil ikke blive tolereret. Mavericks fik – sammen med American Airlines Center – hurtigt fjernet den pågældende fan fra dagens kamp,' har Mavericks skrevet i et statement.

Dallas Mavericks vandt selve kampen med 111-101 og udlignede dermed til 2-2 i semifinaleserien i Western Conference.