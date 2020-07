Kevin Magnussen sneg sig videre fra første kvalifikationsrunde og starter som nummer 15 i søndagens løb.

Formel 1-køreren Kevin Magnussen starter sæsonens andet grandprix i Østrig som nummer 15.

I lørdagens kvalifikation, der blev udsat på grund af regnvejr, sneg han sig videre fra Q1, som er den første runde i kvalifikationen, men var ikke tæt på at banke på til top-10.

Danskerens bedste tid på Red Bull Ring lød på 1 minut og 20,211 sekunder, og det rakte altså til en 15.-plads.

Værre gik det for Haas-kollega Romain Grosjean. På grund af problemer med bilen blev han aldrig noteret for en tid og starter derfor sidst i søndagens grandprix.

Den forsvarende verdensmester, Mercedes-køreren Lewis Hamilton, var suverænt hurtigst i tiden 1 minut og 19,273 sekunder. Briten er i pole position søndag.

Han vandt kvalifikationen foran Red Bulls Max Verstappen og McLarens Carlos Sainz. Ferrari-talentet Charles Leclerc blev skuffende nummer 11.

I fredagens første træning tegnede det skidt for Magnussen, der som den eneste ikke fik registreret en tid på grund af batteriproblemer.

I anden træning kom der gang i Magnussens racer, men kun nok til at sætte næstdårligste tid blandt de 19 kørere, som fik registreret en tid.

Det heftige regnvejr over Spielberg i Østrig betød, at tredje træning blev aflyst, og lørdagens kvalifikation var også truet.

Efter en forsinkelse på 46 minutter faldt intensiteten i det østrigske regnvejr, og kørerne fik lov at drøne rundt på den 4,3 kilometer lange bane.

Dog med den vished, at regnvejret kunne tage til igen, og sigtbarheden ikke var optimal.

Magnussen satte hurtigt en af de bedste tider i Q1, men banen blev hurtigere og hurtigere, og danskeren sakkede bagud.

Efter et pitstop gav Magnussen det et skud mere og forbedrede sin tid, men han lå stadig i den tunge ende og risikerede at blive overhalet.

Heldigvis for danskeren kørte Antonio Giovinazzi fra Alfa Romeo af banen. Der blev viftet med rødt flag, Q1 blev standset, og Magnussen sneg sig videre som nummer 15.

Det blev også den endelige placering for Kevin Magnussen, som aldrig var i nærheden af at køre sig videre fra Q2.

Magnussen jagter sine første point i sæsonen, efter at han måtte udgå i sæsonens første grandprix, der ligeledes blev kørt i Østrig. Mercedes-køreren Valtteri Bottas fører samlet.

