Store økonomiske problemer hænger ikke ligefrem sammen med anskaffelsen af et kæledyr.

Det har flere dyreinternater måtte sinde. Denne gang Dyrenes Beskyttelses internat i Viborg.

Internatet er tæt på at lukke døren for herreløse katte, da de ikke har mere plads. Det skriver TV Midtvest.

Det kniber med pladsen, da folk ikke er villige til at adoptere en kat i øjeblikket grundet de økonomiske usikkerheder i samfundet.

»Det er den værste krise, jeg nogensinde har været vidne til,« siger dyrlæge og internatleder i Viborg Lise Svejgaard til TV Midtvest og kalder samtidig situationen for uholdbar.

Udover at folk ikke adopterer de katte, der allerede bor på internatet, så frygter Lise Svejgaard også, at flere vil efterlade katte på internatet, fordi de ikke har overskud i økonomien.

Hun forsikrer dog om, at det ikke er så dyrt at have en kat, så der vil stadig være folk, som kan finde pengene til det.

Derfor forsøger Viborg Internat at opfordre de ressourcestærke familier, som har overskud, til at adoptere en kat.

Lise Svejgaard understreger samtidig, at selvom man gør en god gerning ved at adoptere en kat, så er det vigtigt, at beslutningen gennemtænkes først.