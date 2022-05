Savner du dit ur, din vielsesring eller måske din bedstemors gamle guldhalskæde?

Så kan det være, du er så heldig, at det ligger hos Midt- og Vestjyllands Politi.

I forbindelse med en ransagning af en ejendom i Silkeborg-området har politiet nemlig fundet flere smykker og ejendele, som de formoder er tyvekoster fra nærområdet.

»Vi leder eksempelvis efter ejerne til et par vielsesringe med navnene ’Mikael og Regitze’ indgraveret – så hvis du kender de to personer, må du gerne fortælle dem, at vi har fundet deres ringe,« lyder det fra politikredsen i et opslag på Facebook.

Foruden Mikael og Regitzes vielsesringe har tyvene da også været på jagt efter en lysestage, guldhalskæder, diverse keramik samt to kostbare ure fra mærkerne Seiko og Ricoh.

Herudover leder de desuden efter ejeren af en anden vielsesring med datoen '6-10-2012'.

»Så hvis den dato er speciel for dig (og du har fået stjålet en ring), er du meget velkommen til at ringe til os,« skriver de.

Hvis du genkender nogle af tyvekosterne eller har oplysninger i sagen, hører Midt- og Vestjyllands Politi gerne fra dig på 51 53 24 17.

Du kan desuden finde flere billeder af tyvekosterne på deres hjemmeside HER.