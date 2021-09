En parkeringsplads med en opladningsløsning til elbiler.

Det lyder måske ikke som det mest sexede, men alligevel er besøgende fra hele verden strømmet til for at studere vidunderet.

Det skriver TV 2 Lorry.

Det er Frederiksberg Forsyning, der sammen med den amerikanske virksomhed Nuvve står bag parkeringspladsen.

Nuvve har nemlig udviklet en helt særlig teknologi, der gør, at når en bil holder stille, er den med til at sende strøm tilbage til elnettet og – i det her tilfælde – levere strøm til Frederiksberg Forsynings bygninger.

Og det får rejsende fra USA, Spanien, Japan og Frankrig til at slå et smut forbi parkeringspladsen, der er den første kommercielle af sin slags.

»De vil rigtig gerne ud og se, hvordan platformen fungerer for kunderne og se, at der er strøm nok på bilerne altid, siger Paul Chapman, der er Operations Manager for Nuvve i Norden til TV 2 Lorry.

Normalt er elbilerne hos Frederiksberg Forsyning på farten syv timer hver dag, men den resterende del af tiden står de på parkeringspladsen og leverer strøm tilbage til elnettet.