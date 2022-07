Lyt til artiklen

Dit arbejdsliv varer i gennemsnit 40,3 år.

Dermed tilbringer vi danskere mere tid på arbejdsmarkedet end de fleste andre europæere.

Det viser nye tal fra det europæiske statistikkontor Eurostat.

Gennemsnittet for det forventede arbejdsliv i EU er nemlig kun 36 år, mens vi altså i Danmark tilbringer lidt over fire år mere med at knokle.

Danmark er kun overgået af Holland og Sverige, der slår rekord med henholdsvis 42,5 år og 42,3 år.

Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension, kalder danskerne for »et arbejdsomt folkefærd«.

Hun mener, det er positivt, at vi samlet set er så mange år på arbejdsmarkedet.

»Det er godt for samfundsøkonomien. Men det har også betydning for vores privatøkonomi – og ikke bare i arbejdslivet, men også som pensionister,« siger hun med henvisning til, at mange danskere sparer op til pension via jobbet.

Sparer du ekstra op, så du kan gå tidligere på pension?

At vi samlet set tilbringer mere tid på arbejdsmarkedet end borgere i de fleste andre europæiske lande hænger blandt andet sammen med, at mange danskere arbejder videre oppe i årene.

Den udvikling har ifølge Sampension taget yderligere fart de seneste år, hvor danskerne går stadig senere på pension i takt med, at folkepensionsalderen løbende er steget.

Samtidig med at vi arbejder længere, har en række sideeffekter også sneget sig ind i arbejdslivet.

Der er nemlig også kommet større krav, højere tempo og mere tidspres for mange i den danske arbejdsstyrke, har læge og stressforsker Bo Netterstrøm tidligere sagt til B.T.:

»Det handler ofte om, at man skal præstere på relativt kort tid, og det kan medvirke til stress, som også kan gå ud over privatlivet,« forklarede Bo Netterstrøm, der mener, at »mange vidensarbejdere virkelig har ondt i arbejdslivet«.

Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet.

Det er 40 millioner kroner om dagen, viser tal fra stressforeningen Danmark.

