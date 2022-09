Lyt til artiklen

Rester af kogte ris kan gøre dig alvorligt syg, hvis de ikke opbevares på den rigtige måde.

Det skriver norske Dagbladet.

»Der kan vokse to typer bakterier i risen, som kan gøre dig alvorligt syg, hvis risen står i stuetemperatur. Bakterierne Bacillus cereus og Stafylokokkus aureus overlever kogningen og efterlader giftstoffer i risen,« siger seniorrådgiver i det norske madtilsyn Catherine Signe Svindland til mediet.

Hun fortæller desuden, at giftstofferne i risen både kan gøre dig alvorligt syg, og at der i de værste tilfælde også har været dødsfald på grund af madforgiftningen.

Men der er en ting, man kan gøre for at undgå at spise de farlige risrester.

De kogte ris skal så vidt muligt ikke stå længe ad gangen i stuetemperatur – for jo længere de er ude af køleskabet, jo større risiko er der for, at risen bliver dårlig.

Svindland opfordrer desuden til, at man ikke koger mere ris, end man skal spise til hvert måltid, for at være på den sikre side.