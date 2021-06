»To klik – og så havde jeg penge til resten af året.«

Sådan siger 27-årige Luna Munk fra Randers, der har opbygget en studiegæld på 300.000 kroner. Hun læser filosofi på Aarhus Universitet og er i slutningen af andet år af studiet.

Og selvom hun endnu ikke er færdig med at studere og derfor ikke er nødsaget til at afdrage på lånet endnu, bekymrer det hende, at hun har lånt så mange penge.

»Jeg frygter for den dag, jeg er færdig. For jeg kan risikere at stå uden et arbejde i den første tid, og derfor kan det blive svært at finde 2-3.000 kroner om måneden til at betale gælden af.«

Jeg har for alvor fået øjnene op for, at det ikke er gratis at optage et SU-lån Luna Munk, studerende

Og konsekvensen kan være ubetalte regninger til staten. En frygt, som Luna Munk langtfra er alene med.

For siden 2010 er antallet af personer med misligholdt SU-gæld vokset fra 58.000 til 135.000 personer.

Det kan betyde et tab på omkring 6,5 milliarder kroner for den danske statskasse. Det skriver dr.dk.

Men selvom Luna Munk tænker over, hvordan det bliver at afvikle sin store SU-gæld, går der nogle år, før det bliver en realitet.

Har du nogensinde optaget et SU-lån?

Men hvordan får man opbygget en SU-gæld på 300.000 kroner?

For Luna Munk startede det i 2016, da hun gik på HF for at tage sin studentereksamen. På det tidspunkt boede hun sammen med sin daværende kæreste og deres to drenge.

Siden da er der kommet et tredje barn til, så pengene er faldet på et tørt sted, ifølge den 27-årige universitetsstuderende, selvom SU-lånet ikke har været livsnødvendigt.

»Da jeg boede sammen med drengenes far, havde vi en indtægt, der var stor nok til at forsørge os. Men SU-lånet var en let vej til, at vi ikke skulle slide i det på samme måde. Pengene er derfor ikke brugt på sushi og fester, men til at leve,« forklarer Luna Munk.

Da Luna Munk blev student. Privatfoto. Vis mere Da Luna Munk blev student. Privatfoto.

Og grunden, til at hun i første omgang optog lånet, var for hende meget simpel.

»Det var en nem måde at tilgå pengene. Jeg kender mange, der har været på SU, som har benyttet sig af denne mulighed. Derfor tænkte jeg, at det var noget, mange gjorde.«

Dog er 'dårlig' økonomi, som Luna Munk selv udtrykker det, ikke ukendt for hende, men konsekvensen af at optage et SU-lån gik dog først for alvor op for hende for et halvt års tid siden.

Det var også heromkring, at hun deltog i TV3-programmet 'Luksusfælden', hvor det kom frem, at hun havde et overforbrug og en gæld på 800.000 kroner – hvor de 300.000 kroner er studiegæld.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Luna Munk (@lunamunk_blog)

Luna Munk, der dengang både modtog ris og ros i programmet, er siden blevet klogere på sin økonomi.

»Det er først nu, jeg har fået et overblik. Jeg har for alvor fået øjnene op for, at det ikke er gratis at optage et SU-lån. Jeg havde ikke sat mig ind i, at du faktisk betaler renter, fra du optager lånet, til det er betalt af.«

Derfor ville hun ønske, at hun havde fået bedre råd og vejledning, da hun satte sig foran skærmen i 2016 for at optaget et SU-lån.

»Hvis jeg kunne, ville jeg have sagt til mig selv, at jeg skulle tænke over det en ekstra gang.«

»Det er en god backup, hvis det hele brænder på i nogle måneder. Men det er en virkelig dum idé at optage et lån, hvis ikke behovet er der. Det kunne have været nok med 500 kroner i stedet for de 3.500 kroner om måneden.«

I Uddannelses- og Forskningsministeriet vil man gerne komme gælden til livs hos studerende som Luna Munk, men det skal ikke nødvendigvis blive sværere at optage et lån:

»Jeg har sammen med skatteministeren et særligt fokus på, hvordan færre misligholder deres SU-gæld. Vi er nødt til at undersøge det her til bunds. Men jeg mener ikke, vi skal forringe rettighederne generelt for SU-modtagere. Så jeg ønsker f.eks. ikke at begrænse af muligheden for at kunne tage et SU-lån. Det ville ramme socialt skævt,« skriver Uddannelses- og Forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, i et svar til B.T.