Hvor meget fylder 148 pas?

Ifølge borgerservice i Herning kommune er svaret 70 centimeter. Det ved de, fordi kommunen i øjeblikket ligger inde med netop 148 pas, der endnu ikke er afhentet – og bunken vokser for hver dag der går.

Herning kommune er ikke alene om problemet. Borgerservice i Viborg har hele 130 pas, der bare ligger og venter på at blive hentet.

Derfor kommer kommunerne nu med et opråb for at få borgerne til at hente deres pas.

Borgerservice har nemlig lukket mellem jul og nytår.

'Hvis dit nye pas ligger i bunken, har du travlt. Borgerservice holder nemlig lukket mellem jul og nytår, så der kan du ikke hente det', skriver Viborg kommune på Facebook.

Afdelingsleder ved borgerservice i Viborg kommune, Torben Hansen, fortæller til TV Midtvest, at de i kommunen ikke blot laver Facebook-opslag.

»Vi sender en sms, når passet er klar til at blive hente, men lige nu er det særligt vigtigt, at få fortalt, at vi holder lukket mellem jul og nytår, og derfor skal man hente sit pas inden uge 52, hvis man skal bruge det over julen,« siger han.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan man ikke sende pas med posten, og af samme grund bliver de også opbevaret i en sikkerhedsboks i kommunens kælder.

Hvis man ikke når at hente sit pas, åbner borgerservice i Viborg atter op 2. januar i det nye år.

Venter man mere end et halvt år, risikerer man at passet bliver makuleret.