I indbakken på sociale medier modtager journalist Jotam Confino hele tiden nye hadefulde beskeder.

Det samme gør han i kommentarsporet, når han deler artikler eller tv-klip af sit arbejde med at dække krigen i Israel og Gaza.

»Håber Hamas fanger dig din lille rotte,« skriver en mand med palæstinensisk baggrund.

»Din søster (navn udeladt, red.) skal have den i røven,« lyder en anden besked fra samme person.

Og det er bare to ud af talrige beskeder, fyldt med had, fordomme og antisemitisme, som B.T. har set.

Det har ikke været muligt at få kontakt med manden bag beskederne for at stille ham spørgsmål.

Jotam Confino kalder det »skræmmende«, at der er nogen, som nu også blander hans familie ind i deres hadefulde beskeder. Hans søster er nævnt med navn i to kommentarer på Facebook og Instagram.

Mange andre beskeder og kommentarer handler specifikt om, at Jotam Confino er halv Israeler.

B.T. har set dusinvis af beskeder og kommentarer, som anklager Jotam Confinos journalistiske dækning af krigen. Mange af beskederne er fulde af had, fordomme, antisemitisme og trusler.

Det faktum bruger de til at angribe hans faglighed som journalist.

I 2018 immigrerede Jotam Confino til Israel for at arbejde som journalist og international korrespondent. Han har været brugt af medier som Politiken, DR og TV 2 samt adskillige af de største internationale medier. Hans reportager og analyser er blevet bragt i blandt andet BBC, The Times, Sky News og The Guardian.

På trods af sine meritter, så bliver Jotam Confino anklaget for at sprede propaganda for Israel.

»Du er ikke journalist. Du er en propagandamaskine,« lyder en af beskederne.

Og en anden: »En jøde videreformidler en historie fra Israel, og vupti, så blev det sandhed.«

De beskeder og kommentarer er kilde til voldsom frustration for Jotam Confino.

»Hvis jeg er den eneste journalist, som på grund af min baggrund, skal stå på skud for det her, så er det antisemitisme. Mange andre journalister får aldrig betvivlet deres faglighed ud fra deres baggrund,« siger han.

Jotam Confino nævner her, at de samme kritikere ikke betvivler fagligheden hos journalister med baggrund i andre mellemøstlige lande, der også dækker krigen på daglig basis. Eller journalister med russisk eller ukrainsk baggrund, der arbejder med at rapportere fra krigen i Ukraine.

Jotam Confino har medvirket i talrige danske og internationale medier med sin dækning af krigen.

Da Jotam Confino eksempelvis beskrev det brutale angreb på Israel, hvor terrororganisationen Hamas dræbte hundredvis af civile israelere, så blev det med det samme affejet som propaganda fra hans side.

»Jeg laver mit arbejde grundigt og dækker begge sider i krigen. Jeg dækker også Gaza, skriver kritisk om Israel i forhold til Vestbredden og højrefløjen og har skrevet om flygtningelejre, så jeg er ikke biased.«

Til den årtier lange og blodige konflikt i Mellemøsten mellem Israel og palæstinenserne knytter sig utvivlsomt stærke følelser og holdninger, men Jotam Confino er rystet over antisemitismen, som er gennemgående i mange af de beskeder, som han får fra personer i Danmark.

»Jeg er rasende over, at vi i Danmark i 2023 har så mange mennesker med så meget had og antisemitisme, som har behov for at angribe min person på grund af min baggrund og ikke mit journalistiske arbejde.«

Antisemitisme er defineret som antijødiske holdninger, fordomme og en fjendtlighed over for jøder.

I flere beskeder bliver Jotam Confino kaldt for en rotte, hvilket var en antisemitisk metafor brugt af nazisterne. Han beskyldes for at være del af en jødisk konspiration og blevet indoktrineret i Israel.

Og så er der alle beskederne, som har truende karakter. Her er to blandt mange:

»Din rotte, du holder med børnemordere, må det samme ske for dig, som er sket for folk i Gaza, og så skal vi se, hvordan du pisser i bukserne fucking zionist svin.«

»Du vil brænde op i helvedes dybeste lag.«