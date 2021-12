Juledagene nærmer sig, og et nyt år står for døren.

Og det er ikke mange dage siden, at vaccinekøerne var flere meter lange.

Men alt mens coronapandemien buldrer, er der noget der tyder på, at færre borgere i disse dage vælger at lægge arm til et stik.

Alene i Region Hovedstadens vaccinationscentre er der i skrivende stund 223.000 ledige vaccinationstider frem mod nytår.

Det tal inkluderer både vaccinetider til voksne og til børn fra 5 år.

Sådan lyder meldingen fra Region Hovedtadens Akutberedskab onsdag.

»Det er altid et øjebliksbillede, men for et par timer siden havde vi over 25.000 ledige tider i dag,« lyder det i et skriftligt svar fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

Frem mod jul er der i skrivende stund 66.000 ledige tider i regionen.

»Nu er der jo netop indkaldt endnu en gruppe – de 18 til 39-årige – så flere tider vil nok blive booket. Men vi lægger hele tiden tider ud,« lyder det ydermere fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

»Det samme gør vores samarbejdspartnere Copenhagen Medical og Practio. Også praktiserende læger og apoteker vaccinerer.«

Onsdag indkaldte Sundhedsministeriet til pressemøde om coronasituationen. Her blev det blandt andet præsenteret, at 18 til 39-årige nu indkaldes til deres tredje stik.

Hidtil har meldingen været, at de skulle vente fem og en halv måned efter andet vaccinestik, men nu kan målgruppen booke tid fire og en halv måned efter andet stik.

En udmelding, der fik flere til at 'stille sig i kø' på vacciner.dk.

»Myndighederne begynder at åbne op for de 18 til 39-årige nu og i det kommende døgns tid. Først der vil man kunne booke,« lyder det fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

»Vi vaccinerer både juleaftensdag, 25. december, 31. december og 1. januar og nogle af de andre skæve dage. Så der er mange tider at få.«