De skulle have været gift i 2022, men før de nåede at sige 'ja', brød de forlovelsen.

Nu svirrer rygterne dog om, at de gnisten er fundet på ny.

Det handler om prins Louis af Luxembourg og hans tidligere forlovede Scarlett-Lauren Sirgue.

Hello Magazine skriver, at de to er set sammen i sidste uge til en koncert i Paris.

Hoffet har intet meldt ud om, hvorvidt de to igen danner par, eller om de blot har ses som venner.

Den 37-årige prins, som er det tredje barn af storhertug Henri og storhertuginde Maria Teresa, og Scarlett-Lauren Sirgue bekræftede selv ophævelsen af deres forlovelse til det franske magasin Point de Vue.

»Vi har besluttet ikke at fortsætte med vores romantiske forhold, men vi fortsætter med at være dybt forbundet igennem venskab og ømhed. Det er en beslutning, vi har truffet i fællesskab efter grundig overvejelse. Vi er fortsat bundet sammen af stor respekt og oprigtig beundring for hinanden,« lød det.

De fortalte videre, at der var fundamentale meningsforskelle, som gjorde, at de to ikke kunne fortsætte som par.

Prins Louis har tidligere været gift med Tessy Antony de Nassau, som han har to børn med.