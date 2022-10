Lyt til artiklen

Det har været en hård uge for prins Joachim og prinsesse Maries børn.

Dronning Margrethe meddelte onsdag, at ingen af deres børn længere kan kalde sig prinser og prinsesse, når 2022 bliver 2023. Beslutningen har sendt rystelser gennem det danske kongehus, og prins Joachim, prinsesse Marie og grevinde Alexandra siger, at deres børn føler sig 'udstødt'.

Og nu sætter prinsesse Marie ord på, hvordan det har været for børnene, prins Henrik og prinsesse Athena, der bor sammen med forældrene i Paris. Prins Henrik er 13. Prinsesse Athena er 10.

»Athena bliver mobbet i skolen. De kommer og siger: Er det dig, der ikke længere er en prinsesse?,« siger prinsesse Marie.

B.T. møder prins Joachim og prinsesse Marie i en park i Paris.

Det er derfor, at hun ønsker at forsvare sine børn offentligt.

»Jeg synes, jeg er nødt til at forsvare vores børn nu. Vi synes, at der er to alvorlige ting i denne her sag. Den første er, at fratage et navn fra et barn. Vores børn. Det handler om deres navn, det handler slet ikke om titler. Athena og Henrik af Danmark. Det er deres navne,« siger prinsesse Marie og tilføjer:

»Den anden er: Børnene blev offentligt udstillet. Med meget kort varsel. Det betyder, at vi som forældre ikke har haft tid til at forberede dem på ændringen og folks reaktioner,« siger hun.

Kongehuset gav dem ikke nok tid til at overbringe nyheden til børnene. Prins Joachim har tidligere sagt, at han kun fik fem dages varsel, men Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby har sagt, at prinsen har kendt til beslutningen siden maj.

Prins Joachim er meget trist over situationen. Mest fordi hans børn er kede af det.

Det mener prins Joachim dog ikke er rigtigt. Det var - ifølge ham - en helt anden plan, han blev præsenteret for i maj. Nemlig at børnene ville miste titlerne, når de blev 25 år. Der er 15 år til, at prinsesse Athena fylder 25.

»Vi ønskede, at vi havde haft tid til det. Det synes jeg er urimeligt. Den her sag handler om børns vilkår. Det handler ikke så meget om andet. Det er mærkeligt lige pludselig at tænke, at man kan fratage et navn fra et barn. Børn tænker jo ikke, som vi gør. De har svært ved at forstå det,« siger prinsesse Marie.

Prins Joachim er meget mærket af sagen og er tydeligt berørt.

»Jeg og vi begge har kigget hinanden meget dybt i øjnene, og vi har oplevet at vores følelse af ikke at kunne udtrykke den der store omvæltning over for vores børn: Deres navn,« siger prins Joachim.

Prinsesse Marie tilføjer:

»Athena siger: Hvad skal jeg hedde nu? Hvorfor har vi ikke det samme navn, mor og far?,« siger hun.

