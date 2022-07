Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prins Felix er kommet ind på sit drømmestudie.

Det bekræfter han nu over for B.T.

»Jeg skal starte på International Shipping and Trade på Copenhagen Business School (CBS, red.),« siger han.

Dermed er endnu et medlem af Kongehuset blevet optaget på CBS. Hans bror, prins Nikolai, går der allerede og blev bachelor i juni.

(ARKIV) Prins Nikolai, Dronning Margrethe og Prins Felix. Prins Christians konfirmation i Fredensborg Slotskirke i Fredensborg lørdag den 15. maj 2021. Prins Felix til Danmark fylder 20 år fredag den 22. juli 2022. . (Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix) Foto: Keld Navntoft Vis mere (ARKIV) Prins Nikolai, Dronning Margrethe og Prins Felix. Prins Christians konfirmation i Fredensborg Slotskirke i Fredensborg lørdag den 15. maj 2021. Prins Felix til Danmark fylder 20 år fredag den 22. juli 2022. . (Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix) Foto: Keld Navntoft

Det er dog en anden udannelse, prins Felix er kommet ind på. Prins Nikolai læser Business Administration and Service Management, men brormand går altså målrettet efter shipping-branchen.

Det gør han også, fordi han siden efteråret 2021 har været elev hos Maersk.

»Efter min trainee stilling hos Maersk har jeg fået en bredere forståelse for industrien og ser frem til at studere den,« lyder det fra prins Felix.

Prinsen blev student fra Gammel Hellerup Gymnasium i juni 2021 og begyndte i august samme år i militæret. Men efter kort tid stod det klart, at han ikke var på rette hylde.

Derfor afbrød han udannelsen i militæret.

"Det, Vi Taler Om" med Ditte Okman og Co, live på Bremen Teater med speciel gæst, Alexandra fredag d. 8. april 2022. Foto: Bax Lindhardt Vis mere "Det, Vi Taler Om" med Ditte Okman og Co, live på Bremen Teater med speciel gæst, Alexandra fredag d. 8. april 2022. Foto: Bax Lindhardt

I et stort interview med B.T. i foråret sagde grevinde Alexandra, at det ikke var nogen nem beslutning for hendes yngste søn.

»Han var ked af det. Du ved, når man tager en handske på, og hånden passer. Så ved man det. Han følte det ikke,« sagde grevinde Alexandra og uddybede:

»Det var ikke bare en opringning, det var en beslutning, der blev taget over lang tid. Når det er en beslutning, der kan have konsekvenser, så skal man ikke bare tage den fra den ene dag til den anden. Vi havde mange diskussioner frem og tilbage,« sagde hun.

Men grevinden var ikke i tvivl:

»Hvis jeg kan se, at mit barn ikke trives i noget, så skal mit barn have lov til at fejle. Ligesom alle andre mennesker. Min opgave der var at sørge for, at han kom videre og fandt noget, der passede bedre til ham. Han har lov til at fejle,« sagde hun til B.T.