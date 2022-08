Lyt til artiklen

Det er nye tider for prins Christian, når han i disse dage begynder på Ordrup Gymnasium. Men det er også nye tider på skolen, der har gjort op med fortidens krænkelsessager.

I 2016 kom det frem, at skolen havde en syg kultur. Dengang eksisterede sladderbladet Ztof, hvor eleverne kunne risikere at få deres sexliv udstillet. Bladet blev dog afskaffet.

Samme år kom det også frem, at unge fra blandt andet Ordrup Gymnasium havde delt en krænkende sex-video af en teenagepige. Sagen endte hos politiet og blev også beskrevet i flere medier.

Men Ordrup Gymnasium tog et opgør med de frygtelige sager. Det fortæller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen.

Helle Rabøl Hansen er adjunkt, ph.d. og jurist og forsker i mobning. Foto: Thomas Lekfeldt

»De henvendte sig dengang til mig. Vi havde et rundbordsmøde, og de virkede oprigtig interesserede i at få nogle input. I forhold til det, vi har set på Herlufsholm, så var det mit indtryk, at der her var en skoleledelse, der faktisk tog det seriøst og gerne ville udfordre det, der ikke fungerede. Man ville gerne noget andet,« siger hun til B.T.

Helle Rabøl Hansen var en af de mest kritiske røster i sagen om Herlufsholm Kostskole, som havde massive problemer med mobning, vold og overgreb. Prins Christian blev som bekendt trukket ud af skolen i juni.

I denne uge begynder han på Ordrup Gymnasium, der nu er under ledelse af rektor Søren Helstrup. Han forsikrer, at sagen om skolebladet Ztof blev håndteret af skolens daværende ledelse.

»Vi har siden 2020 haft et meget lødigt skoleblad, Friser Nyt, der udkommer et-to gange årligt og skrives og redigeres af en gruppe elever sammen med to lærere,« siger han i et skriftligt svar til B.T.

Exteriør af Ordrup Gymnasium i Charlottenlund, søndag den 7. august 2022. Prins Christian skal starte i 2.g på skolen efter sommerferien.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Han forklarer desuden, at skolen i dag har en sund kultur.

»Det er mit indtryk, at vi har en skole med en sund kultur, hvor eleverne føler sig inkluderede og ikke udsættes for seksualiserende og krænkende adfærd. Vi er også meget tydelige over for elever og forældre om vores værdisæt og styrer med udgangspunkt i vores studie- og ordensregler,« fortæller han.

Helle Rabøl Hansen mener også, at Ordrup Gymnasium handlede resolut i sager, der også handlede om de såkaldte puttemiddage og andre ritualer. Hun forklarer, hvad skoler generelt skal gøre for at gøre op med fortiens strukturelle problemer.

»De ældre gymnasier skal være fuldstændig villige til at kigge på historiske ritualer og traditioner med nutidens øjne. Er det på højde med nutidens pædagogik og menneksesyn? Man skal være klar til at sige: 'Det her, det lægger vi ned.' Og så skal de være klar til at indføre nye praksisser,« siger han.

Prinsesse Isabella, prins Christian, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik, prinsesse Josephine og prins Vincent ankommer til TV2s fødselsdagsshow: "Mary 50 år - Vi fejrer Danmarks kronprinsesse" i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Kastrup, søndag den 6. februar 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2022) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun peger på nogle helt klare ting, man skal se på.

»F.eks. skal man se på, hvordan man tager imod nye elever. Hvordan ser det ud med kønnene? Mange af de her ritualer har modsat tidsånden en vis form for patriarkalisme. Der er drenge, der får centrale positioner,« siger hun.

Og så minder hun om, at trivsel på skoler ikke kun handler om det sociale.

»Så skal der også kigges på den faglige trivsel. Ofte opfatter man trivsel som, 'nå, men er der gode fester?', 'laver vi nogle introlege?' og 'tager vi på hyggetur?'. Det er det jo også, men faglig trvisel er utrolig vigtig, fordi det er derfor, man er der,« siger hun og uddyber:

»Faglig trivsel er, om eleverne bliver inddraget mest muligt, så de får ejerskab. Er der tolerance? Er der demokrati i undervisningen? Får man lov til at ytre sig? Er det de samme, der ytrer sig? Faglig trivsel handler om, om man føler, man hører til. Der er sammenhæng mellem det faglige og det sociale, men det bliver adskilt, og det er en stor misforståelse.«

Mens prins Christian starter på Ordrup Gymnasium, vil prinsesse Isabella, der også skulle være gået på Herlufsholm, mandag starte på Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Østerbro.