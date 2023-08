På Smukfests campområde Kærligheden havde flere håbet på det.

Og da det kongelige skib Dannebrog pludselig lagde til havn ved Aarhus forud for den skanderborgske festivals åbning onsdag, så pegede pilen da også den vej.

Nu kan B.T. dokumentere, at Kronprinsen er landet på Smukfest.

Her er han nemlig i højt humør til Hugorm-koncert denne onsdag eftermiddag. Se selv i videoen og billederne her i artiklen.

Kronprins Frederik til Hugorm-koncert på Smukfest onsdag eftermiddag.

I videoen kan man se Kronprinsen kigge lidt ned i sin telefon, mens han ser Hugorm-koncerten på Bøgescenen fra det såkaldte lydtårn.

Kronprins Frederik afviste dog høfligt at give en kommentar til B.T.

Siden hen gik turen ud foran scenen i Bøgeskoven og siden videre ud på festivalpladsens backstageområde.

Landets kommende konge er dog en hyppig gæst på Smukfest, hvor han er kommet gennem flere år.

Kronprins Frederik var i højt humør til Hugorm-koncert på årets Smukfest denne onsdag eftermiddag.

Det var han ligeledes sidste år – ikke mindst i selskab med børnene prinsesse Isabella og prins Christian – hvor han blandt andet rockede med til dj Emil Lange og Suspekt, både blandt publikum og backstage.

Helt vildt gik det for sig i 2018, hvor landets kommende konge gik på scenen med Nephew og fadøl.

Her hjalp han Simon Kvamm og band med at kåre, hvilken side af publikum der jublede højest.

Kronprins Frederik mængede sig foran Bøgescenen, hvor han var til Hugorm-koncert.

Nu er Kronprins Frederik så vendt tilbage til Smukfest i år for at se Simon Kvamms band Hugorm.

Derudover har Kronprins Frederik også helt tilbage i 2013 kigget forbi Bøgeskoven.

Det gjorde han dengang for at modtage Polka Verner-legatet – og så for at se ikonet Prince spille.

Her smuttede Kronprinsen dog inden den bordtenniskamp, som verdensstjernen havde inviteret ham til efter koncerten.

Kronprinsen forlod Bøgescenen efter Hugorm-koncerten, hvor han strøg tilbage til backstageområdet.

Hvis du ikke kan få nok af Kronprins Frederik, så kan du høre seneste afsnit af B.T.-podcasten 'Kongehuset bag kulissen', der i seneste afsnit tegner et portræt af vores folkelige, kommende konge.