Kronprins Frederik er en hyppig gæst til Smukfest.

Landets kommende konge har nemlig flere år besøgt den skanderborgske festival. I 2018 var han sågar på scenen med Nephew og fadøl, hvor han hjalp Simon Kvamm og band med at kåre, hvilken side af publikum der jublede højest.

Sidste år var det i stedet Emil Lange og Suspekt, som Kronprinsen rockede med til både blandt publikum og backstage.

Så derfor er der mange på årets Smukfest på campområdet Kærligheden, som da godt kunne tænke sig et glimt af Kronprinsen igen i år og få strøget lidt kongerøgelse ud over deres festival.

»Jeg håber lidt på at møde ham. Det glæder jeg mig til hvert år, når han kommer,« sagde den unge festivalgæst Alexander.

»Det ville være sejt at se ham. Men altså, jeg har ikke tænkt mig at rende rundt efter ham,« lød det med et grin fra Christina.

Kongehuset er dog ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse om, hvorvidt Kronprinsen igen i år har tænkt sig at holde lidt ferie med noget god musik i Bøgeskoven.

Men i første omgang vækker det allerede bare begejstring blandt Smukfests unge publikum på Kærligheden, at vi har en kronprins, der gerne drikker en fadøl og mænger sig med folket på festival.

Festivalsgæsterne på Smukfest vil bestemt ikke have noget imod et besøg fra kronprinsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Festivalsgæsterne på Smukfest vil bestemt ikke have noget imod et besøg fra kronprinsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, det er i orden at være lidt folkelig,« sagde Kærligheden-campisten Simon.

»Det skaber bare en god stemning over det hele, og det er en god kultur i Danmark,« lød det fra Anders.

»Jeg synes, det er fedt, at han er en del af befolkningen, i stedet for bare at være højt hævet over alle andre,« forklarede Laura.

»Han viser, hvordan det skal gøres i Danmark, det er jo en del af den danske kultur,« tilføjede hendes veninde Lea med et grin.

Se selv i videoen øverst, hvordan Smukfests store campområde Kærligheden ville tage imod Kronprins Frederik, hvis han dukkede op i igen i år.

I så fald ville det dog nok ikke være på campområderne, som åbnede allerede i søndags, at Kronprinsen lagde vejen forbi, men under musikdagene i Bøgeskoven, som åbner denne onsdag.