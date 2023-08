Flere af sommerens festivaler har fået kongeligt besøg, og nu er endnu en på listen.

Kronprins Frederik er nemlig på vej til Smukfest i Skanderborg.

Det skriver Her og Nu.

B.T. kan på samme måde erfare, at Kronprinsen har fået kongeskibet Dannebrog til at tage turen fra Sønderborg, hvor det ellers skulle have været til 14. august, til Humlebæk for at hente Kronprinsen og nu er gået i havn ved Aarhus.

Kongehuset har ikke ønsket at kommentere oplysningerne til B.T.

TV 2 Syd har været i kontakt med forsvaret, der fortæller, at man har forladt slotskajen i Sønderborg, fordi der skulle 'løses en opgave for Kongehuset'.

Kronprins Frederik har en kærlighed til de danse festivaler, og han er indtil videre blevet spottet til uge 29 og ved Musik i Lejet, hvor han blev set give den gas til flere koncerter.

Kronprinsen er da heller ikke helt fremmed på festivalen i Skanderborg.

Sidste år var han også at finde til Smukfest, og i 2018 tog han alle med storm, da han gik på scenen under en Nephew koncert og viste sine dansetrin foran de fremmødte.

Og der er mulighed for at, historien gentager sig.

Onsdag optræder bandet Hugorm med netop Simon Kvamm klokken 16.00, og det kan Kronprinsen altså godt nå at opleve, nu når skibet er i havn.

Til B.T. har gæsterne på festivalen da også allerede fortalt, at de kun bliver glade, hvis Kronprinsen kommer forbi.

