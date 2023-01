Lyt til artiklen

Kongehuseksperter kaldte det for »politisk farligt«.

For rygterne i flere internationale medier om, at den græske ekskronprins Pavlos ville flytte hjem til Grækenlands hovedstad Athen, fik flere til at grue for, om en tilbagevenden mon ville være for at vise sig som det nye overhoved i det nedlagte monarki.

Men nu kan Billed-Bladet afkræfte, at den tidligere kronprins rykker fra New York og hjem til sin danske mor, eksdronning Anne-Marie, efter sin far, ekskong Konstantins død.

Over for ugebladet kalder den græske ekskongefamilies talsperson nemlig flytteplanerne for 'fuldstændig falske'.

Eksdronning Anne-Marie fik en trøstende hånd på skulderen fra sin storesøster, dronning Margrethe, der stod lige bag ved hende, da hun måtte sige farvel til sin mand gennem 58 år. Foto: Nikolas Kominis/Studio Kominis Vis mere Eksdronning Anne-Marie fik en trøstende hånd på skulderen fra sin storesøster, dronning Margrethe, der stod lige bag ved hende, da hun måtte sige farvel til sin mand gennem 58 år. Foto: Nikolas Kominis/Studio Kominis

»Jeg kan bekræfte, at disse rygter er fuldstændig falske. Det er en sårbar tid for Dronningen og hendes familie og jeg forventer, at de bruger mere tid sammen, mens de er i Athen, men det er det,« lyder det fra ekskongefamiliens talsperson Ivi Macris.

Ikke mindst fortæller talspersonen til Billed-Bladet, at ekskong Konstantins enke, eksdronning Anne-Marie, forbliver i Athen, som har været det tidligere kongepars hjem de sidste ti år, efter de først forlod Grækenland og flyttede til London, efter deres monarki blev afskaffet i 1974.

Flere havde ellers spekuleret i, om eksdronning Anne-Marie efter sin mands død ville vende tilbage til Danmark.

»Det ville jo sikkert være rart for dronning Margrethe, hvis hendes lillesøster kom til Danmark, for de har jo altid haft et nært forhold. Men spørgsmålet er jo, hvor dronning Anne-Marie har den største omgangskreds. Hun har virkelig boet rundt omkring i verden,« lød det først på ugen fra B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

Fra højre ses ekskronprins Pavlos med ekskronprins Marie-Chantal. I kørestolen sidder den nu afdøde ekskong Konstantin med eksdronning Anne-Marie ved sin side. Derudover var også Thomas Flohr og hustru med ved Metropol-katedralen i Athen forrige år - samme sted, som ekskong Konstantins begravelse for nyligt blev afholdt. Foto: Albert Nieboer Vis mere Fra højre ses ekskronprins Pavlos med ekskronprins Marie-Chantal. I kørestolen sidder den nu afdøde ekskong Konstantin med eksdronning Anne-Marie ved sin side. Derudover var også Thomas Flohr og hustru med ved Metropol-katedralen i Athen forrige år - samme sted, som ekskong Konstantins begravelse for nyligt blev afholdt. Foto: Albert Nieboer

Men nu står det altså klart, at eksdronning Anne-Marie forbliver i Athen.

Og ikke mindst er det slået fast, at hendes ældste søn, ekskronprins Pavlos og hans hustru, ekskronprinsesse Marie-Chantal ikke rykker til den græske hovedstad, men forbliver i New York.