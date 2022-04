Prins Christian satte forleden ild til de sociale medier, da han vovede at iføre sig et FC København-tørklæde til kamp i Parken.

Og mens vi næsten alle kan være enige om, at mediestormen mod prinsen har været vanvittig, bør vi i stedet tale om, hvordan de kongelige børn kommer helskindet igennem shitstorme i fremtiden.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, forsøgte ellers at redde prins Christian ved at sige, at mediestormen mod den unge prins var 'urimelig'.

Det kan vi sagtens være enige om, men fakta er bare, at ingen kan stoppe Twitter og de sociale medier, der fungerer som det vilde vesten i et ellers ganske rimeligt dansk medielandskab.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik til Kronprinsessens 50-års fødselsdag i februar. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik til Kronprinsessens 50-års fødselsdag i februar. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kongehuset har fornuftige aftaler med de danske medier, der skal sikre de royale børn en fair behandling. Vi tager ikke billeder af uden forældrenes accept.

Men når kronprinsparret lader prins Christian tage i Parkens VIP-område på A-tribunen, må man jo også gå ud fra, at de accepterer, at der kommer billeder ud af prinsen.

Alt andet ville være håbløs naivt.

Når vi på B.T. i ny og næ falder over kontroversielle billeder af børnene på de sociale medier, vælger vi ikke at bringe dem. Det er nemlig en rigtig god idé at lade børn være børn, så længe det er muligt.

Kronprinsparrets børn står over for en barsk medievirkelighed. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsparrets børn står over for en barsk medievirkelighed. Foto: Mads Claus Rasmussen

På den måde får vi også nogle mere helstøbte, fornuftige kongelige børn, der ikke skal bekymre sig om at ende som klikbaskere, før de er myndige.

De hæderlige regler findes ikke på de sociale medier, og det kan vi ikke gøre noget ved. Men i stedet for at svælge i selvmedlidenhed over, hvor uretfærdigt det er, må Kongehuset skifte fra en defensiv strategi til en offensiv strategi.

For der er nemlig masser af ting, kronprinsfamilien og Kongehuset kan gøre for at ruste børnene bedre til den digitale tidsalder. Det er ukendt farvand, for da Kronprinsen var teenager, skulle han ikke bekymre sig om hverken Twitter, Facebook eller Instagram.

Virkeligheden er i dag en ganske anden for prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine. De kongelige børn har allerede spillet hovedrollen i medierne flere gange. I foråret 2021 endte prinsesse Isabella på alles læber, da hun talte over sig på trappen til sin storebrors konfirmation.

Prinsesse Isabella spurgte sin mor, om hun var 'helt væk'. I marts var det 16-årige prins Christian, der fik ørene i maskinen, da han gik viralt i en video, hvor han sprøjtede champagne ud over sine venner på skiferie i Frankrig.

Jeg føler mig temmelig overbevist om, at Kongehuset naturligvis bruger tid på at medietræne de unge. Men spørgsmålet er, om de træner dem i at begå sig i den traditionelle danske medieverden eller på de sociale medier.

Og det er nok det sidste, der er vigtigst, hvis de skal kunne begå sig i fremtiden.

De kongelige børn skal vide, at de allerede nu ikke kan regne med at være private, når de forlader matriklen. I det øjeblik, de færdes i offentligheden, kan de blive fotograferet, for alle mennesker har smartphones og sociale medier.

De skal også vide, at deres ord kan blive optaget, og en voksen skulle have forklaret prins Christian, hvad der kunne ske, hvis han svøbte sig i blå-hvide farver i Parken.

Selvom det kan lyde urimeligt, så er det den barske virkelighed. Kongehuset må sætte alt ind på at lære børnene at vænne sig til den nye medievirkelighed, for prins Christian skulle nødig miste modet, inden han overhovedet er blevet voksen.