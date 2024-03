DSB trækkes nu ind i sagen om de virksomheder, der har afvist at tage imod 1000-kronesedler, selv om det er stik imod loven.

»Det er en fejl, og det beklager vi. Folk skal naturligvis kunne betale med kontanter,« siger Martin Zunda, der er direktør i DSB Service & Retail A/S.

Hele balladen om afvisningen af 1000-kronesedler startede, efter Nationalbanken og SVM-regeringen sidste år meldte ud, at det fra 31. maj 2025 er slut med at kunne bruge 1000-kronesedler.

Siden er en række personer stået frem og fortalt, hvordan de har fået afvist 1000-kronesedler i forskellige supermarkeder, og et byggemarked, der alle har erkendt at have begået fejl.

Sagen kort 30. november sidste år offentliggjorde Nationalbanken, at 1000-kronesedlerne bliver ugyldige efter 31. maj 2025.

Det har gjort at rigtig mange de seneste måneder har forsøgt at komme af med de 1000-kronesedler, de har haft liggende.

Problemet er, at virksomheder som udgangspunkt ikke må sige nej til betalinger med nogen kontante beløb i perioden 06 til 22. Det står i kontantloven. Se her, hvornår der er undtagelser.

Og nu er det altså DSB, der beklager at have begået fejl.

Martin Zunda fortæller, at det hænger sammen med, at der oftere end normalt betales med 1000-kronesedler.

»Vi er udfordret af, at vi modtager flere 1000-kronesedler end normalt, og det lægger pres på den kontantbeholdning, som ekspedienterne har til rådighed,« siger direktøren.

Brev: Det er diskrimination

Fredag i forrige uge har DSB Service & Retail A/S og 20 andre virksomheder fået et elektronisk brev med titlen 'Orientering om kontantreglen' fra Forbrugsombudsmanden.

Her står direkte, at brevet er sendt for at undgå, at der sker diskrimination over for kontantbetalere.

'Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne', skriver Forbrugerombudsmanden og tilføjer:

'Reglen kan således ikke omgås ved at undlade at have byttepenge eller ved at opsætte skilte om, at der ikke modtages betaling med kontanter'.

Martin Zunda undskylder sig dog med, at det er for de ansattes sikkerhed, at kasserne hos DSB tømmes, så der ikke kan gives penge tilbage ved betaling med 1.000-kronesedler.

»Når vi modtager mange 1000-kronesedler, så bliver også nødt til at deponere kassebeholdningen oftere af hensyn til vores personales sikkerhed,« siger direktøren.

De kommende dage afslører B.T. de andre vidt forskellige virksomheder, der har fået afvist 1000-kronesedler.