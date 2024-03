Debatten om betaling med 1000-kronesedler fortsætter igen for fuld drøn.

Nu viser det sig, at Forbrugerombudsmanden har modtaget så mange klager over, at forskellige virksomheder ikke har villet tage imod 1000-kronesedler, at de ikke har ressourcer til at vurdere dem alle sammen.

B.T. er i besiddelse af en besked med titlen 'Orientering om kontantreglerne', Forbrugerombudsmanden fredag har sendt til de virksomheder, hvor kunderne har klaget over, at deres betaling med 1000-kroneseddel er blevet afvist.

'Af ressourcemæssige årsager undersøger vi ikke, om I har overtrådt pligten til at tage imod kontanter, men vi forbeholder os ret til at tage sagen op til behandling på et senere tidspunkt, hvis vi modtager flere lignende klager,' står der i beskeden til virksomhederne.

Sagen kort 30. november sidste år offentliggjorde Nationalbanken, at 1000-kronesedlerne bliver ugyldige efter 31. maj 2025.

Det har gjort at rigtig mange de seneste måneder har forsøgt at komme af med de 1000-kronesedler, de har haft liggende.

Problemet er, at virksomheder som udgangspunkt ikke må sige nej til betalinger med nogen kontante beløb i perioden 06 til 22. Det står i kontantloven. Se her, hvornår der er undtagelser.

'Diskrimination af kontaktkunder'

Længere nede i beskeden, der kan ses i fuld længde i bunden af artiklen, bliver det slået fast, at det ikke er lovligt at afvise betaling med 1000-kroneseddel, fordi der mangler byttepenge.

'Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne', skriver Forbrugerombudsmanden og tilføjer:

'Reglen kan således ikke omgås ved at undlade at have byttepenge eller ved at opsætte skilte om, at der ikke modtages betaling med kontanter'.

Flere supermarkeder og et byggemarked har ellers meldt ud, at de enten ikke tager imod 1.000 kroner, eller kræver køb for et vist beløb, fordi der mangler byttepenge.

Her er skiltet ved Netto i Risskov ved Aarhus. Foto: Joshua Christensen

Eksempelvis har Netto haft sat en seddel op i en butik, hvor der står, at der på grund af 'lav kontantbeholdning' ikke kan gives penge tilbage ved betaling med 1000 kroneseddel.

Ekspedienter i andre supermarkedskæder har mundtligt sagt, at manglende byttepenge gør, at der ikke tages imod 1.000 kroner. Eller det kun gøres ved køb for et vis beløb.

Det har Matthias Bryhl-Jørgensen oplevet hos Rema 1000 i Vejle, hvor man skulle købe for 800 kroner for at betale med 1000-kroneseddel.

Tom Christensen oplevede, at Rema 1000 krævede, at der skulle købes for 600 kroner for at tage imod 1000-kroneseddel.

Her er Tom Christensen, der er dybt forundret over behandlingen hos Rema 1000. Foto: Privat

Ligeledes har Claus Meyer oplevet, at supermarkedskæden Lidl i København S ikke tog imod 1000-kroneseddel, fordi der manglede byttepenge.

Og Heidi Nielsen fik samme besked, da hun handlede ind hos Kvickly i Kalundborg.

Endelig har byggemarkedskæden Harald Nyborg i Slagelse krævet, at kunderne skulle købe for 500 kroner, hvis de ville betale med 1000-kroneseddel.

Også her var begrundelsen en 'lav kassebeholdning'.

Her ses et billede taget skilt hos Harald Nyborg i Slagelse. Skiltet er nu blevet fjernet. Foto: Bevar Kontanter

B.T. har sendt Forbrugerombudsmandens skrivelse til ledelsen i de omtalte supermarkeder plus Harald Nyborg for at få deres kommentarer.

»Jeg kan kun endnu engang beklage de to tilfælde – og vi har mindet vores gode kolleger i butikkerne om reglerne,« siger Jonas Schrøder, der er pressechef i Rema 1000, hvor to forskellige supermarkeder altså har stillet forskellige krav for betaling med 1000-kronesedler.

Også Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop, der ejer Kvickly, har forholdt sig til Forbrugerombudsmandens kritik:

»Vi anerkender fuldt ud, at vi er forpligtede til at tage imod kontanter. I de tilfælde, hvor enkelte af vores butikker har afvist at gøre det, har vi indskærpet over for dem, at de er forpligtede til det,« siger han.

Pernille Bonne Neisig, der er public affairs manager i Salling Group, som ejer Netto, forklarer, at der skete misforståelser et par steder i kæden.

»Som I er inde på, oplevede vi et par misforståelser i forbindelse med lancering af reglen, men fik hurtigt rettet op, og vi holder os naturligvis til de foreskrevne regler og retningslinjer,« siger hun.

Fra direktør i Harald Nyborg, Gert Sand, er der også en klar erkendelse.

»Vi lavede en fejl som der er rettet op på. Vi skal naturligvis leve op til gældende regler,« siger han.

Se her den samlede besked fra Forbrugerombudsmanden til virksomhederne, der fredag er blevet sendt: