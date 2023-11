En del mennesker i det politiske miljø spærrede øjnene op, da der søndag aften landede en nyhed på Ritzau.

En udmelding fra Venstres fungerende formand, Troels Lund Poulsen, om at man nu vil give skattelettelser til danskerne for i alt 10 milliarder kroner.

Det var opsigtsvækkende, fordi 10 milliarder kroner ville være en fordobling af de skattelettelser for i alt fem milliarder kroner, der allerede er aftalt i regeringsgrundlaget.

Det ville ikke mindst være en kæmpe strategisk sejr for Venstre.

Men det viste sig hurtigt, at det ikke var helt sådan, det forholdt sig.

Venstre benytter sig nemlig af en anden måde at gøre tallet op på, end regeringen plejer at gøre.

De 10 milliarder kroner i skattelettelser er nemlig før tilbageløb.

Finansministeriet har nemlig tegnet sig frem til, at 3,25 milliader kroner ryger tilbage i statskassen i form af blandt andet moms, da danskerne som følge af skattelettelserne vil forbruge mere og dermed sende flere momskroner tilbage i statskassen.

Det reelle beløb, som de nye skattelettelser vil koste statskassen, er altså ikke 10 milliader kroner, men 6,75 milliarder kroner. Altså blot 1,75 milliarder kroner mere end de fem milliarder, der er aftalt i regeringsgrundlaget.

»Det er ikke forkert, at sige skattelettelsen er på 10 milliarder, men det er en anden måde at gøre det op på, end man gør i regeringsgrundlaget,« siger Las Olsen, der er cheføkonomen i Danske Bank.

Han forklarer, at det samtidig bygger på en forudsætning om, at danskerne vil arbejde mere og forbruge mere, og at der derved ryger flere penge tilbage i statskassen.

»Det er klart, at man ofte vil kommunikere ud fra det, man nu engang gerne vil fortælle, og at det altid kan være svært at kommunikere noget, hvoraf meget bygger på skøn og estimater i overskrifter,« siger han.

Normalt. når regeringen kommunikerer, har den fremlagt tallene efter tilbageløb. Dermed lyder tallene lavere, end hvis man fremlægge tallet før tilbageløb.

Udover regeringsgrundlaget gælder det blandt i kommunikationen af det såkaldte lønløfte, hvor regeringen vil give mere i løn til udvalgte grupper af offentlig ansatte.

Her har statsminister Mette Frederiksen og resten af regeringen brugt tallet tre milliarder til at sige, hvor meget mere man vil bruge. Regner man som Venstre gør nu, koster det bebudede lønløft til sygeplejersker og andre ansatte i den offentlige sektor 6,8 milliarder kroner.

Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, kan ikke se noget problem i, at Troels Lund Poulsen præsenterer tallet på de 10 milliarder i skattelettelser på den måde, Venstre gør.

»Det er ikke et problem at sige 10 milliarder, for det er præcist den effekt, det har for skatteborgerne. Det er det her, skatteborgerne kommer til at mærke,« siger Morten Dahlin.

Men når man kigger på regeringsgrundlaget, hvor der står fem milliarder, kommer det her til at lyde som om, I har fået dobbelt så meget igennem i skattelettelser. Det er jo ikke rigtigt?

»Jeg synes, den her formulering er den mest korrekte, fordi tallet 10 milliarder angiver, hvad danskerne får ud af de her skattelettelser, og det er meget. Der er noget, der kan mærkes derude.«

Men det er jo ikke dobbelt så meget som i regeringsgrundlaget?



»Vi har heller ikke sagt, at vi får dobbelt så meget i forhold til regeringsgrundlaget. Vi har sagt, at vi nu giver skattelettelser for 10 milliarder kroner til danskerne,« siger Morten Dahlin.

Hele regeringens udspil til en skattereform bliver præsenteret på et pressemøde mandag kl. 13.15 med økonomiminister Troels Lund Poulsen i spidsen. Du kan følge præsentationen live her på bt.dk.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.