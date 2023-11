Det ligner en stjernestund for den kommende Venstre-formand Troels Lund Poulsen.

Timingen er der med det formelle valg som leder af partiet lige forude. Det kommer i kølvandet på utallige dårlige meningsmålinger – og al polemikken omkring Jakob Ellemann-Jensen kan skubbes i baggrunden.

Men vil regeringens nye, store skatteplan så have den fornødne effekt for det skrantende regeringsparti?

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen er skeptisk.

Joachim B Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

»En stor del af argumentation for at gå ind i SVM-regeringen var at kunne få noget borgerlig politik på skatteområdet, så Venstre vil selvfølgelig sælge det her som en meget stor sejr – men nok også en lidt større sejr, end det i virkeligheden er,« siger han.

Søndag løftede økonomiminister Troels Lund Poulsen i et interview med Berlingske for sløret til skatteplanen.

Her blev lovet skattelettelser for blandt andet 6,75 milliarder kroner.

I den forbindelse lyder det fra Venstre, at det netop kun har været muligt at skabe en så »markant« aftale ved at være i regering.

Fordi det 1) ikke ville være muligt at få i opposition til en socialdemokratisk og 2) så har Venstre tidligere oplevet, at andre blå partier har blokeret for dele af indholdet i den nye aftale.

»De forklaringer er ikke så gode, for der havde nok været muligheder,« konstaterer B.T.s Joachim B. Olsen.

Og han hentyder til, at »den mest kaotiske blå regering nogensinde«, VLAK-regeringen, i 2017 lavede en skattereform, der var næsten lige så stor.

Og han hentyder til, at den nye skatteplan præsenteres som den største siden 2012 – som netop blev indgået med Venstre i opposition til en »S-regering, der også ønskede at lave reformer«.

B.T.s politiske kommentator stiller i samme åndedrag spørgsmålstegn ved, om skattelettelserne i det nye udspil overhovedet er noget, der for manges vedkommende batter noget.

Det drejer sig om 200-300 kroner om måneden for personer under topskattegrænsen og 1.000 kroner om måneden for personer over.

»Er det overhovedet noget, der kan mærkes?« spørger Joachim B. Olsen:

»Og det er næppe det, der får borgelige vælgere til at strømme tilbage til Venstre.«

På et punkt kan der dog tegne sig en lille sejr for Venstre og Troels Lund Poulsen.

For hvilke partier ender med at komme med i aftalen?

»Konservative kommer helt sikkert med, Dansk Folkeparti kommer nok også med, og Danmarksdemokraterne er en mulighed,« siger Joachim B. Olsen:

»Venstre vil så stå i en position, hvor der er flere blå partier med end røde partier, og det kan de i det mindste bruge som argument for, at det er en meget borgerlig skattereform.«

Den nye skatteplan bliver præsenteret senere i dag kl. 13.15 i Økonomiministeriet. Til stede vil være Troels Lund Poulsen, Lars Løkke Rasmussen (M) og Jeppe Bruus (S). B.T. dækker det selvfølgelig live her på sitet.