Efter et massivt pres fra medierne, har regeringen nu meldt ud, at danske embedsmænd har holdt møder i Rwanda om samarbejdsaftaler i forhold til asyl- og migrationsarbejde og politisk udviklingssamarbejde.

Udenrigsministeriet har sendt en pressemeddelelse ud, hvor de anerkender mødet og fortæller, at der er enighed om at indgå to samarbejdsaftaler.

Ifølge pressemeddelelsen er der ikke tale om forpligtende aftaler, men de skal udgøre en ramme for fremtidigt samarbejde.

Udmeldingen kommer efter en række afsløringer, hvor regeringen har forsøgt at holde det skjult, hvilke lande, der har været i spil til et modtagecenter af danske asylansøgere.

En af grundene til afsløringen var blandt andet, at Rwanda selv har delt mødet på Twitter, hvor det bliver beskrevet, at Danmarks udsendte Anders Tang Friborg holdt møde med Etiopiens statsminister om migration.

State Minister @TsionaG discussed w/ #Denmark's Special Envoy on Migration, Anders Tang Friborg on protecting the human rights of migrants, tackling human trafficking & cooperating to build capacity & create job opportunity to repatriated #Ethiopia/ns.@DKambInAddis @mufti_dina pic.twitter.com/1TxOZM9gbD — MFA Ethiopia (@mfaethiopia) October 22, 2020

Jyllands-Posten bragte tirsdag en artikel om emnet

B.T. følger sagen.