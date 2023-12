Mette Frederiksen deler sine inderste tanker, da en gruppe journalister med funktionsnedsættelse stiller hende spørgsmål i DR-programmet 'En særlig samtale'.

Undervejs i interviewet bliver statsministeren også grillet af journalister: Er hun nu også så romantisk, som hun påstår?

I programmet sidder Mette Frederiksen i en rundkreds med journalisterne, der på skift stiller hende både personlige og politiske spørgsmål.

Journalist Dennis Kristiansen, der til daglig er vært og sociale medier-medarbejder hos TV Glad i Esbjerg, rejser sig op og siger:

Jeg kender selv til ensomhed, når jeg kommer hjem og lukker døren og er alene. Så føler jeg et tomrum indeni. Jeg ved, at mange mennesker med funktionsnedsættelse føler sig alene. Hvordan er det at være Mette Frederiksen og være alene?

»Uuh, hvor stiller I nogle gode spørgsmål, Dennis. Jeg er så heldig, at jeg bor sammen med nogle andre mennesker. Så det er meget sjældent, at jeg selv føler mig ensom. Så hvis jeg boede alene, ville jeg føle mig meget alene,« siger Mette Frederiksen og tilføjer:

»Hvis jeg skal være helt ærlig overfor dig, så er jeg nok sådan en, der putter en masse ting ind i mit liv. Fordi det jeg nok er allermest bange for – det er at blive ensom. Så jeg forstår dig fuldstændig.«

Journalist Tobias Qwist, der arbejder med gaming og sociale medier på TV Glad i Ringsted, spørger Mette Frederiksen:

Mette Frederiksen omringet af journalister fra TV Glad i DR-programmet 'En særlig samtale'. Foto: Lars Erik Andreasen. Vis mere Mette Frederiksen omringet af journalister fra TV Glad i DR-programmet 'En særlig samtale'. Foto: Lars Erik Andreasen.

Hvad er det mest romantiske, hvis du selv skulle sige det, du har gjort for Bo, din mand?

»Orh, hvor I stiller nogle svære spørgsmål. Altså, det der med romantik er ikke så meget, hvad det er, man gør. Det er mere det, at man gør det. Det kan være en lille ting. Det kan være en stor ting. Tit kan det helt romantiske være, at man er obs på hinanden. Det kan være, at din kæreste kan lide lakridste, og så laver man lakridste,« siger Mette Frederiksen og fortsætter:

»Så spørger du, hvad det mest romantiske, jeg har gjort over for Bo, er. Den skal jeg lige tænke over, faktisk. »Jeg tror egentlig mest, det er det der med at være opmærksomme på hinanden.«

Det svar undrer tilsyneladende Amir Becirovic, der arbejder som vært på TV Glad i København. Han udfordrer drillende statsministeren:

Okay, så lad os så sige, at du er romantisk på den måde, som du nu har sagt det. Hvorfor i alverden gik bryllupsrejsen så til Bruxelles?

»Ej, men det er også rigtigt. Okay, I har researchet virkelig, virkelig godt,« siger Mette Frederiksen og uddyber:

»Jamen, historien er den, at først måtte vi udskyde vores bryllup pga. valgkamp. Så havde vi arrangeret, at nu skulle vi giftes. Så ringer præsidenten for Det Europæiske Råd og siger: 'Mette, jeg ved du skal giftes denne lørdag, men der er møde i EU'.«

»Jeg kommer sent hjem fra arbejde, og Bo var gået i seng. Så siger jeg til ham: 'Skat, det der bryllup der'.

Så siger Bo: 'Det finder jeg en løsning på'. Han ringede til præsten, dem der skulle komme med mad, dem der skulle komme med toiletvogn, og så flyttede vi det hele til en onsdag. Så måtte jeg så næste dag tage til Bruxelles til et møde, der varede fire dage. Så det var min bryllupsrejse. Det var ikke så romantisk.«

Programmet med Mette Frederiksen er nummer to i rækken. I første udsendelse var musiker Thomas Helmig gæst. Her fortæller han om den sorg, han stadig lever med, efter at hans søn Hugo Helmig døde i 2022.

Mette Frederiksen bliver også spurgt til, hvordan det var for hende at miste sin mor.

»I starten er det en rigtig tung sorg. Som tiden går, bliver det mere, at man savner og mindes alt det, der var godt ved sin mor. Men jeg synes, det er tungt at miste sin mor, det må jeg sige.«

Til sidst i programmet bliver Mette Frederiksen spurgt: Hvad vil du gerne huskes for?

»At være et ordentligt menneske.«