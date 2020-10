Lotte Rod tager torsdag aften bladet fra munden og fortæller, hvad der skete for godt et døgn siden under et krisemøde i Den Sorte Diamant i København.

Nu får alle råt for usødet hendes forklaring af, hvad der konkret skete forud for, at Morten Østergaard kort efter klokken 18 måtte møde særdeles brødbetynget op foran den ventende presse og annoncere sin afgang som formand for De Radikale.

»Det var løgnen, der fældede Morten,« skriver Lotte Rod på Facebook.

»I går løj Morten for folketingsgruppen. Han ikke bare fortiede ting - han talte direkte usandt. Og det går ikke. En folketingsgruppe er nødt til at kunne have tillid til sin formand,« skriver hun videre.

Opdateres...