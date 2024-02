I næsten 25 år har René Christensen været medlem af Dansk Folkeparti, hvor han er tidligere næstformand.

Men nu er det slut.

Onsdag har han meldt sig ud af Dansk Folkeparti for i stedet at blive medlem af Moderaterne.

Det skriver Folketidende.

»Jeg har overvejet det længe. Hvad jeg skulle. Særligt efter valget og de ting, der skete,« siger René Christensen til lokalmediet om beslutningen om at forlade Dansk Folkeparti.

Han tilføjer, at beslutningen skyldes partiets politiske linje, og at Dansk Folkeparti – efter hans mening – »flytter sig længere og længere væk fra magten«.

Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, havde talt med René Christensen, før han meldte sig ind i partiet, siger han til B.T..

»Ja, vi har snakket om det. Jeg er rigtig glad for, at han kan se sig selv i partiet, og jeg kender René Christensen, som er en rigtig dygtig politiker, så det er klart en gevinst for Moderaterne,« siger han.

Henrik Frandsen vil dog ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, hvorvidt René Christensen kan blive folketingskandidat for Moderaterne, hvis han ønsker det.

»Det er for tidligt at sige endnu, så jeg vil sige, jeg hverken er positiv eller negativ over for det. Jeg glæder mig i dag bare rigtig meget over, at Moderaterne nu er repræsenteret i endnu en kommune.«

René Christensen har som medlem af Dansk Folkeparti stået på mål for blandt anden en udlændingepolitik, der ligger et godt stykke fra Moderaternes mere liberale tilgang til området.

Henrik Frandsen vil ikke gå nærmere ind i, hvorvidt det er troværdigt, at René Christensen nu skal bakke op om en noget anden udlændingepolitisk linje end den, han i 25 år stod på mål for som DF-politiker.

»Det må du spørge René om. Jeg er helt sikker på, at han kommer til at bakke op om den politik, som Moderaterne har. Jeg vil dog mene, at Dansk Folkeparti inden for det seneste år er rykket en del til højre politisk, og måske er det også i det lys, man kan se skiftet,« siger Henrik Frandsen.

René Christensen sad i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2008 til 2022, hvor han mistede sit mandat.

Han har tidligere været partiets næstformand.

I dag er René Christensen første viceborgmester, næstformand i økonomiudvalget og formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg i Guldborgsund Kommune.

