Folketingsmedlem Birgitte Klintskov Jerkel (K) fik utrygheden at mærke, da hun besøgte det berygtede Motalavej-kvarter i den vestsjællandske by Korsør.

Søndag ved halv to-tiden om eftermiddagen kørte den konservative politiker ud til området, der ligger i den ene af hendes to valgkredse.

»Jeg var derude, dels for at gå i området og dels for at tage nogle billeder til brug i mit politiske arbejde. Jeg tog nogle billeder af bygninger, og så tog jeg nogle selfies,« fortæller Birgitte Klinteskov Jerkel.

Billederne skulle hun blandt andet bruge til at illustrere politiske opslag på Facebook i forbindelse med de kommende forhandlinger om et politiforlig.

Motalavej er et socialt udsat boligkvarter i Korsør, der ad flere omgange har været på ghettolisten.

Området har for nylig trukket overskrifter i blandt andet Berlingske, der har skrevet om en væbnet konflikt mellem kriminelle libanesiske klaner i området.

Birgitte Klinteskov Jerkel har stillet §20-spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S) om, hvordan han vil løse den langvarige konflikt i området. Søndag fik hun så utrygheden at føle på egen krop.

»Den her sorte bil kører op på siden af mig. Vinduet bliver rullet ned, og der er en ung mand af anden etnisk herkomst, der råber til mig, hvad jeg laver. Jeg bliver lidt paf og siger, at jeg tager billeder,« fortæller hun.

Birgitte Klinteskov Jerkel på Motalavej. Foto: Birgitte Klinteskov Jerkel

Men dermed sluttede samtalen ikke.

»Han spørger, hvad jeg skal bruge dem til, og jeg svarer, at det kommer ikke ham ved. Han siger, at jeg ikke skal rende og tage billeder her,« fortæller hun.

Den unge mand parkerede herefter sin bil, steg ud af bilen og gik hen til en anden ung mand.

»De går frontalt hen imod mig, og der kommer også én gående fra venstre side. Ham fra bilen siger, at jeg ikke skal tage billeder her, og jeg gentager, at det skal han ikke blande sig i. Han siger: 'Jo, for jeg bor herinde'. Jeg siger, at kameraet vender den anden vej, og at jeg tager selfies.«

Efter en ordveksling hiver en af de unge mænd pludselig en mobiltelefon op af lommen og stiller sig hen ved politikerens bil.

»Han stiller sig op og tager billeder af bilen og nummerpladen. Den anden siger: 'Jeg kan også tage billeder af dig'. Jeg kan mærke, at det er ved at eskalere, men jeg havde ikke lyst til at gå,« siger Jerkel.

Hun begyndte at føle sig utryg, og til sidst valgte politikeren at sætte sig ind i sin bil og køre væk.

»Jeg kunne mærke, at der var ved at komme dårlig stemning, og jeg var bange for, at det næste kunne være, at de rev kameraet ud af hånden på mig,« siger hun.

Hun har ikke anmeldt episoden til politiet, men har fortalt historien i et opslag på Facebook for at sætte fokus på utrygheden.

»Jeg har delt det, fordi det understreger det, der er vigtigt for mig og mit parti – nemlig at få mere lokalpoliti ud i områderne. Det kan ikke nytte, at vi har områder, hvor der hersker anarki, og hvor man har sine egne regler.«

Men de her unge mænd har vel i princippet ikke gjort noget ulovligt?

»Nej, det er vel ikke ulovligt at prøve at få mig til at høre efter og ikke tage billeder. For at være helt ærlig, så ved jeg ikke, om man må tage billeder af andre folks nummerplader, men uanset hvad, kan vi ikke have områder, hvor man ikke kan færdes trygt, og hvor der er nogle, der bestemmer, hvad andre skal og ikke skal.«