»Hvis vi antager, at han er gået frivilligt efter eget ønske, så er det et stort handicap for Mette Frederiksen.«

Således lyder ordene fra B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard, kort efter, det søndag kom frem, at Nick Hækkerup stopper som justitsminister.

Ifølge ham er Hækkerup nemlig en af Mette Frederiksens dygtigste og mest erfarne ministre, og det kan derfor godt blive svært, når der skal vælges en stedfortræder.

»At være justitsminister er en af de tungeste poster i en regering. Og hvis man ser på Mette Frederiksens hold, så vrimler det ikke med gode kandidater.«

Anders Leonhard understreger derfor også, at det på mange måder virker mystisk, at Hækkerup forlader justitsministerposten til fordel for en chefstilling i ølbranchen så pludseligt.

»Det kommer fuldstændig ud af det blå, ingen havde set den komme. Han forlader posten i en regering, der står til klart genvalg, for at blive cheflobbyist i ølbranchen. Det er meget mystisk og mærkværdigt,« siger han.

Og selvom Hækkerup skriver, at han fratræder posten af egen fri vilje, kaster det alligevel et par spekulationer af sig, mener Anders Leonhard.

»At han stopper så pludseligt for den stilling, sår lidt en mistanke om, at der er noget andet, der ligger bag. Blev Hækkerup tvunget til at træde af?,« siger han spørgende.

Anders Leonhard beskriver Nick Hækkerup som en vellidt og dygtig minister, men han påpeger også, at han gennem tiden har haft et par »møgsager«.

Heraf er én af dem skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen er sigtet for landsforræderi.

»Her beskylder Venstre Hækkerup for at være involveret i skandalen, og jeg er ret sikker på, at pressen nu vil grave i, om der ligger en anden grund bag, at han fratræder sin stilling som minister, end den han selv kommer med,« siger han.

Dog påpeger Anders Leonhard, at Nick Hækkerup overordnet er blevet betragtet som en velset politiker på Christiansborg – også fra de politiske modstandere.

»Politiske modstandere ser ham også som en dygtig og for det meste ordentlig politiker, og han har formået at lande flere gode aftaler henover midten,« afslutter Anders Leonhard.

Nick Hækkerup har været medlem af Folketinget siden 2007, hvor han foruden titlen som justitsminister har været forsvarsminister, handels- og europaminister samt minister for sundhed og forebyggelse.