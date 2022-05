Nick Hækkerup (S) stopper som justitsminister og træder dermed ud af Folketinget.

Han skal i stedet være direktør i Bryggeriforeningen.

Det oplyser han i et opslag på Facebook.

'Jeg stopper som justitsminister, træder ud af folketinget og stopper dermed i politik. Det gør jeg for d. 1. juni at tiltræde jobbet som direktør i Bryggeriforeningen,' skriver han.

Her uddyber han beslutningen med, at han igennem den seneste tid har mærket en voksende trang til at blive udfordret på nye måder.

'I mere end 20 år har jeg lavet politik på fuld tid, som borgmester, folketingsmedlem og minister, og tiden er kommet til at gøre min indflydelse gældende på nye måder og skabe nye resultater uden for politi.'

Nick Hækkerup sender desuden en stor tak til hans politiske kollegaer, samarbejdspartnere og de embedsmænd, som han har samarbejdet med gennem årene.

'Jeg vil gerne takke mine politiske kollegaer Jakob Ellemann-Jensen, Søren Pape Poulsen, Pia Olsen Dyhr, Sofie Carsten Nielsen, Pernille Vermund, Preben Bang Henriksen, Britt Bager, Karina Lorentzen, Rosa Lund, Samira Nawa, Peter Skaarup og mange, mange flere for et godt og konstruktivt med- og modspil i min tid som Justitsminister,' skriver han.

Han afslutter desuden med ordene om, at han er enormt glad og stolt over, at han har fået muligheden for at starte i bryggeribranchen.

