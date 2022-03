En 28-årig, der ikke må købe cigaretter i en kiosk. En 29-årig, der godt må.

Det kan blive virkeligheden om ganske få år, hvis et nyt forslag fra regeringen bliver til virkelighed.

Mandag kunne B.T. erfare, at regeringen som en del af et forslag til en sundhedsreform ønsker, at det skal være forbudt for børn, som er født efter 2010 at købe cigaretter eller andre tobaksprodukter i Danmark.

Det bliver mødt af stor modstand hos oppositionen, hvor man især peger på, at man kommer til at dele befolkningen op i »to sæt voksne« som et problem.

»Det synes vi er en dårlig idé, fordi man begynder at regulere i deres liv, når de bliver voksne. I fremtiden kan der stå en på 29, der gerne må købe tobak og en på 28, som ikke må købe må købe tobak,« siger sundhedsordfører hos Konservative, Per Larsen.

Han peger i stedet for på, at man skal bør indføre alderverificering på betalingskort, så unge der ikke er gamle nok til at købe eksempelvis tobak bliver afvist ved kassen.

Jens Henrik Thulesen Dahl, som er medlem af sundhedsudvalget for Dansk Folkeparti melder sig ind i det kor.

»Det store problem er, at vi så går ind i en tid med to forskellige former for myndige voksne, hvor nogle er mere myndige end andre. Det synes jeg ikke er okay. Hvis man er voksen, så man selv bestemme, hvad man køber og bruger,« siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Synes du, det er en god ide, at børn født efter 2010 ikke må købe cigaretter, når de bliver voksne?

Hos Liberal Alliance tordner man også mod et tobaksforbud til børn født efter 2010.

“»et lyder helt vildt. Målet helliger ikke midlet. Dertil kommer, at forbud ikke har haft den store effekt på narkotikaområdet. Udover at styrke den organiserede kriminalitet,”«lyder det i en skriftlig kommentar fra sundhedsordfører Henrik Dahl.

Ikke så overraskende er den danske tobaksindustri stærk modstander af et forbud.

»Det er på alle måder en utrolig dårlig fremgangsmåde. Ud over at man umyndiggør alle voksne danskere, så øger man grænsehandlen, og samfundet vil komme til at kæmpe med et stort, illegalt tobaksmarked,« sagde Tine Marie Andersen, der er direktør for Tobaksproducenterne, til B.T mandag.

Sundhedsordfører hos Venstre, Martin Geertsen, ønsker ikke at kommentere udspillet, før sundhedsreformen er fremlagt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke fremlægger reformen klokken 17 på Rigshospitalet.