Aalborg-bykongen Thomas Kastrup-Larsen (S) vågner op til en noget anderledes virkelighed efter kommunalvalget end for fire år siden.

Godt nok er han stadig borgmester. Men den personlige vælgeropbakning har taget et opsigtsvækkende styrtdyk.

Halvdelen af hans personlige stemmer fra 2017 er væk. Ifølge hovedpersonen er vælgerlussingen en konsekvens af flere ting.

»For det første har vi haft meget ansvar de sidste fire år, og det virker, som om vælgerne synes, det er meget rart, at andre partier får mere at skulle have sagt,« siger han til B.T. og fortsætter:

Thomas Kastrup-Larsen indrømmer, at han ikke har været i positivt lys den seneste tid. Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Kastrup-Larsen indrømmer, at han ikke har været i positivt lys den seneste tid. Foto: Henning Bagger

»For det andet har debatten om den tredje Limfjordsforbindelse skabt stor splittelse. Det kan helt sikkert også aflæses. Og så er der det landsdækkende. Når partiet går tilbage med 11,8 %, så påvirker det også mig. Så går mit stemmetal også tilbage.«

Helt konkret har Thomas Kastrup-Larsen ved dette valg fået 14.372 personlige stemmer, ifølge den foreløbige optælling. For fire år siden fik han 29.498 – altså et fald på hele 51 procent.

Thomas Kastrup-Larsen, det er trods alt en halvering. Påvirker det dig?

»Altså for otte år siden fik jeg knap 16.000 stemmer. Sidst gik det så rigtig godt med de 29.000. Nu er jeg så tilbage på niveauet før. Det er selvfølgelig aldrig rart (at gå tilbage, red.), men jeg opfatter det som et signal fra vælgerne.«

»Det må jeg tage til mig.«

I september kunne B.T. afdække, hvordan kommunen bruger millioner af kroner på ture til Cannes for kun at mødes med andre danskere. Penge, der blandt andet er gået til dyre ferielejligheder, spiritus og voldsomt dyre bookinger af mødelokaler.

Det fik siden Thomas Kastrup-Larsen til at indkalde byrådet for at gennemgå retningslinjerne på området.

Og for blot et par dage siden kunne B.T. beskrive, hvordan kommunen i årevis hældt millioner af kroner i ishockeyklubben Aalborg Pirates – muligvis ulovligt.

Kommunen har også været under kraftig beskydning i den betændte sag om udbytningsaftaler, hvor en ekstern advokatundersøgelse nu skal undersøge, om der er sket ulovligheder.

Kan sagerne have spillet en rolle ved stemmeboksen?

»Det ved jeg ikke. Det kan godt være, men det er ikke opfattelser, jeg har gjort mig. Men det er klart, at dét, I har fremlagt, ikke har sat mig i et positivt lys,« siger borgmesteren og fortsætter:

»Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Limfjordsforbindelsen har spillet ind. Det er noget af det, men jeg har ikke fået kigget på det hele. Det må vi gøre nu.«

Socialdemokratiet har i Aalborg haft en tilbagegang på fem mandater og mister dermed sit absolutte flertal i byrådet.

Alligevel kunne Kastrup-Larsen i nat meddele, at han fortsætter som borgmester – med De Radikale, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti i ryggen.