Lotte Friis jublede hjemme i stuen, da hun tændte for tv'et på årets første dag.

Her fortalte statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale, at regeringen vil indføre gratis fertilitetsbehandling til forældre, der ønsker at få barn nummer to.

Et tilbud, som giver den tidligere verdensmester i svømning ro i maven, når hun og ægtemanden, Christoffer, taler om muligheden for at udvide familien i fremtiden.

Parret var nemlig i fertilitetsbehandling, inden de fik datteren, Andrea, i 2022.

Lotte Friis på rød løber ved 'Sport 2023'.

»Jeg synes, det er fantastisk. Vi har altid tænkt: 'Hvordan skal vi få råd til et barn nummer to? Og skal vi bruge vores penge til det eller på det barn, vi allerede har, selv om vi gerne vil have flere?'. Jeg kender mange andre, som også bliver glade for det,« fortæller Lotte Friis lørdag til B.T. ved 'Sport 2023'-showet.

Datteren Andrea fik i øvrigt en hård start på livet, da hun fik konstateret immunisering og derefter blev meget syg.

Så syg, at Lotte Friis ikke kunne holde sin nyfødte i de første 72 timer.

I dag er alt dog godt hjemme hos svømmestjernen, som i løbet af 2023 har haft travlt med den nye rolle som mor, mens hun er vendt tilbage på arbejdsmarkedet.

»Det har været et godt år, men også hårdt. Jeg startede på barsel og kom så tilbage på job med et barn i institution, hvor hun bliver syg hele tiden. Men ellers har det været godt,« griner hun og afslutter:

»Vi har vænnet os til det, men lige i starten var jeg overrasket over, hvor meget det kræver at have styr på både barn og job.«