Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere svømmer Lotte Friis blev mor for første gang i 2022.

Men Friis' datter Andrea fik en hård start på livet.

De første 72 timer kunne Friis ikke holde sin nyfødte, da datteren fik konstateret immunisering, hvilket gjorde hende syg.

B.T. fangede Friis på den røde løber inden lørdagens Sport 2022 i Herning. Og her fortalte hun ærligt om sit store år.

Rikke Møller Pedersen og Lotte Friis på den røde løber. Foto: Bo Amstrup Vis mere Rikke Møller Pedersen og Lotte Friis på den røde løber. Foto: Bo Amstrup

»Det har været livsomvæltende – det med at man har et andet menneske, hvor man tilsidesætter egne behov. Det har været hårdt, men det har også været godt, spændende, sjovt, udfordrende. Frustrerende til tider. Ja, alle følelser, man overhovedet kan gå igennem. Det har været et fantastisk år – men også et hårdt år,« siger Friis.

Perioden, hvor datteren Andrea kæmpede med sit helbred, satte naturligvis sit præg på Friis og hendes mand, Christoffer.

»Det var en rigtig hård periode. Vi følte en stor afmagt. Ud over vi var blevet forældre for første gang, var det en frustration over ikke kunne hjælpe vores datter i starten. Det var en magtesløshed, men det er vi kommet videre fra. Nu er hun sund og rask. Hun er ligesom, som hun skal være. Og så glæder vi os bare til resten af livet med hende,« siger Friis.

Det hårde forløb betyder dog ikke, at parret har droppet drømmen om at udvide familien yderligere.

»Det afskrækker os ikke. Vi har været i fertilitetsbehandling, så det handler måske om, hvorvidt vi kan få barn nummer to. Men jeg tror gerne, vi vil have det, hvis det er en mulighed. Men der er ingen garantier – nu er vi bare glade for, at vi har hende,« siger hun og tilføjer:

»Jeg havde en hård graviditet, en hård fødsel og en hård start på hendes liv, så jeg tror ikke, det kan blive meget værre,« griner hun.

Du kan følge hele showet før, under og efter her på bt.dk.