En håndfuld håndværkere fra det vestsjællandske stod mandag morgen op til en dårlig overraskelse.

Da de kom ud i deres varebil, var den nemlig rippet for værktøj.

Det skriver TV 2 Øst.

Helt konkret drejer det sig om ti varevogne, der henover weekenden er blevet udsat for indbrud.

Der er tale om varevogne, som har befundet sig i Svinninge, Svebølle og Hørve.

»Vi har ikke grundlag for at kunne sige, at det er de samme gerningsmænd, der står bag de her tyverier. Men vi ved fra tidligere, at der er nogle meget aktive kriminelle, som kan støvsuge et helt område for varebiler, hvor de kan komme til værktøj,« oplyser Thomas Kristensen, der er kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til TV 2 Øst.

Politiet søger derfor nu om hjælp fra de borgere i Svinninge-området, der kan ligge inde med videoovervågning.

Hvis du har det, eller kan hjælpe politiet på anden vis, kan du kontakte dem på telefonnummer 114.