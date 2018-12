En 43-årig mand blev lørdag aften fundet død i sin lejlighed i Holbæk. Han døde formentlig af knivstik.

Det var efter alt at dømme knivstik, som kostede en 43-årig mand livet i Holbæk lørdag aften.

En 20-årig mand er søndag blevet sigtet for drab i sagen, efter at politiet fandt den 43-årige livløs i sin lejlighed.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den afdøde mand blev fundet død i Holbæks midtby. I første omgang meddelte politiet, at der var tale om et "mistænkeligt dødsfald".

Men søndag formiddag er den 20-årig ved et grundlovsforhør blevet sigtet for at have dræbt manden.

- Den anholdte blev anholdt lørdag aften, efter at politiet klokken 19.30 modtog en anmeldelse om, at der i en lejlighed i Holbæk midtby befandt sig en livløs person.

- Politiet kunne sammen med lægefagligt personale konstatere, at en mand var afgået ved døden formentlig som følge af knivstik i kroppen, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har i sin efterforskning rettet blikket mod misbrugsmiljøet i den nordvestsjællandske by.

Det er ikke oplyst, hvem der slog alarm til politiet.

Grundlovsforhøret gik i gang klokken 10.45 ved Retten i Roskilde. Anklagemyndigheden har begæret lukkede døre. Årsagen er hensyn til den videre efterforskning i sagen.

Anklageren kræver den sigtede varetægtsfængslet.

Det er ikke oplyst, hvordan den 20-årige stiller sig til sigtelsen.

Begge mænd kommer fra Holbæk. De pårørende til den døde er underrettet.

/ritzau/